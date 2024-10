Vermisster Student Aurel: Leiche des 19-Jährigen in der Ilmenau entdeckt

Bei der intensiven Suche nach einem vermissten Hamburger Studenten wird in der Ilmenau ein Toter entdeckt. Nun hat die Polizei bestätigt: Es handelt sich um den 19-jährigen Aurel S. Die Ermittlungen in dem Fall gehen weiter.

Das Wichtigste in Kürze Wie die Polizei bestätigte, handelt es sich bei der gefundenen Männerleiche in der Nähe von Lüneburg um den Vermissten Aurel S.

Eine Obduktion soll am Freitag (18. Oktober) die Todesursache klären.

Der 19-jährige Student aus Hamburg war in der Nacht zum Samstag (12. Oktober) nach einer Feier auf einem Campingplatz an der Ilmenau im niedersächsischen Melbeck spurlos verschwunden.

Die Polizei hat nach dem Fund einer Männerleiche in der Nähe von Lüneburg bestätigt, dass es sich bei dem Toten um den seit dem Wochenende vermissten Studenten Aurel S. handelt. "Ja, es ist der 19-Jährige", teilte Polizeisprecher Kai Richter am Donnerstag (17. Oktober) mit. Die Todesursache soll mit einer Obduktion geklärt werden. Diese kann dem Sprecher zufolge frühestens am Freitag stattfinden.

Die Ermittlungen zum Verschwinden des Studenten aus Hamburg laufen weiter. "Wir wollen rekonstruieren, was passiert ist", sagte der Sprecher. Dabei gehe es unter anderem darum, ein Fremdverschulden auszuschließen. "Wir ermitteln erst mal in Richtung eines Unglücksfalls. Wir gehen eher nicht von einem Verbrechen aus."

Im Video: Nach Party vermisst - Polizei Lüneburg stellt Suche nach Studenten ein

Student hatte auf einem Campingplatz gefeiert

Seit dem Wochenende war mit einem Großaufgebot nach dem jungen Mann gesucht worden, unter anderem mit Hubschraubern, Drohnen, Tauchern und einem Sonarboot. Der 19-jährige Aurel S. war nach Polizeiangaben betrunken, als er in der Nacht zum Samstag (12. Oktober) spurlos verschwand. Der junge Mann hatte mit anderen Student:innen aus Hamburg eine Party auf einem Campingplatz an der Ilmenau im niedersächsischen Melbeck gefeiert.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchte am Mittwochnachmittag (16. Oktober) im Fluss Ilmenau bei einem bereits länger geplanten Training nochmals einen Bereich in der Nähe des Campinggeländes ab. Dort fanden die Einsatzkräfte die Leiche im Wasser. Nach Angaben der Polizei stehen die Ermittler im engen Kontakt mit den Angehörigen des 19-Jährigen, auch eine seelsorgerische Betreuung gebe es.