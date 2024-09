Die Stadt Springfield befindet sich nach Behauptungen über verspeiste Haustiere im Ausnahmezustand. Eine Gruppe von haitianischen Einwander:innen klagt Donald Trump und seinen Vize J.D. Vance deswegen nun an.

Das Wichtigste in Kürze Der Leiter der Organisation "Haitian Bridge Alliance" in Springfield hat Anklage gegen Donald Trump und seinen Vizekandidaten JD Vance erhoben.

Grund sind die Behauptung der Republikaner über von Haitianer:innen verspeiste Haustiere in der kleinen Stadt.

Springfield befindet sich deswegen im Ausnahmezustand, die Polizei hat inzwischen ihre Präsenz in der Stadt verstärkt.

Springfield ist eine kleinen Stadt im Mittleren Westen der USA. Die in Ohio gelegene Kommune zählt rund 58.000 Einwohner:innen, darunter auch viele Menschen aus dem Karibikstaat Haiti. Doch die Stadt befindet sich aktuell im Ausnahmezustand. Es häufen sich Bombendrohungen, Gebäude müssen evakuiert werden. Der Grund: Behauptungen im US-Wahlkampf. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump und sein Vize J.D. Vance hatten den dort lebenden Migrant:innen unterstellt, sie würden Haustiere der Anwohner:innen essen.

Der gemeinnützigen Organisation "Haitian Bridge Alliance", die die haitianische Gemeinschaft vertritt, reicht es nun. Ihr Leiter hat Anklage gegen Donald Trump und seinen Vizekandidaten JD Vance erhoben. Der Anwalt der Organisation Subodh Chandra sagte, der Schritt erfolge, da der örtliche Staatsanwalt nichts unternommen habe. Die Gesetze des Staates erlaubt Privatpersonen, eidesstattliche Erklärungen abzugeben, in denen sie Personen eines Verbrechens bezichtigen.

Trump und Vance werden unter anderem wegen Störung öffentlicher Dienstleistungen, Fehlalarm, schwerer Bedrohung und Mittäterschaft angeklagt. In der Klageschrift wird das Clark County Municipal Court aufgefordert, den Tatverdacht zu bestätigen und Haftbefehle gegen Trump und Vance auszustellen.

Noch keine Anhörung anberaumt

"Ihre Hartnäckigkeit und Unnachgiebigkeit, obwohl der Gouverneur und der Bürgermeister sagen, dass dies falsch ist, zeigt Absicht", sagte Chandra. "Es ist eine bewusste, vorsätzliche Missachtung des Strafrechts." Die Behörden in Springfield hatten immer wieder betont, es gebe keine Hinweise auf Fälle in der Stadt, bei denen Haustiere gegessen wurden.

Nach dem Gesetz des Staates muss allerdings eine Anhörung stattfinden, bevor die eidesstattliche Erklärung weiterverfolgt werden kann. Bis Dienstagnachmittag (24. September) war jedoch noch. keine Anhörung anberaumt worden.

Polizei verstärkt Präsenz in Springfield

Die Polizei hat inzwischen ihre Präsenz in Springfield verstärkt. Laut dem Sender CNN wurde die Präsenz der rechtsextremen "Proud Boys" gemeldet. "Es ist beschämend, was diesen Familien und Kindern in dieser Gemeinde widerfährt", sagte die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris über die Situation. Es gebe ernsthafte Drohungen gegen Menschen, die ein "gutes, produktives Leben" führten. Trump und Vance warf sie vor, Lügen auf Basis "uralter Stereotype" zu verbreiten.

Trump hatte angekündigt, Springfield zu besuchen, um auf falsche Vorwürfe zu reagieren. Am 5. November treten Harris und Trump bei der Präsidentschaftswahl gegeneinander an – Umfragen prognostizieren ein knappes Rennen.