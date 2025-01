Hundebesitzer:innen sollten bei diesem Rückruf besonders Acht geben: Bestimmte Kauknochen sollen für die schwere Erkrankung "Werwolf-Syndrom" verantwortlich sein. Im schlimmsten Fall kann der Verzehr für die Vierbeiner sogar tödlich enden.

Die Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) warnt vor Hunde-Kaustangen, die auch in Deutschland vertrieben werden. Dabei handelt es sich um Produkte der Firma "Barkoo". Von den entsprechenden Kauartikeln könnte die Gefahr neurologischer Anomalien ausgehen.

Von Panikattacken bis zu epileptischen Anfällen

Panikattacken, unkontrollierte Bewegungen, Jaulen, Aggression, Speichelfluss, Krämpfe, sogar epileptische Anfälle: Kauknochen des Unternehmens "Barkoo" werden verdächtigt, das Werwolf-Syndrom auszulösen. Ein Syndrom, das sogar lebensgefährlich sein kann, wie die "Stuttgarter Nachrichten" warnen. Die betroffenen Produkte würden "noch behördlich untersucht".

Die Kauknochen seien auch in Deutschland erhältlich gewesen. Online wurden sie über Zooplus und Bitiba vertrieben. Einen Rückruf soll es ebenfalls in Dänemark geben: Dort ruft der Hersteller Chrisco A/S mehrere Produkte zurück.

Diese Produkte sollten Hundebesitzer:innen meiden

Barkoo Kauknochen, geknotet natur (11 cm)

Verpackung: 150 Gramm-Beutel mit je drei Kauknochen

Code und Mindesthaltbarkeitsdatum: 1148592, MHD: 07.2027 // 3200PF027

Barcode: 4260077046875

Barkoo Kaustange Käse, natur (29 cm)

Verpackung: 570 Gramm-Beutel mit drei Kauknochen

Code und Mindesthaltbarkeitsdatum: 1148655, MHD 04.2027 // 3200PF027

Barcode: 4260077047292

Chrisco Kaubrötchen mit Hähnchen, 10 Stk.

Artikelnummer: 12457

EAN-Code: 5764630124578

Ablaufdaten: alle Daten

Chrisco Kaubrötchen mit Huhn und Hühnerleber, 100g

Artikel-Nr. 12324

EAN-Code: 5764630123243

Mindesthaltbarkeitsdatum: 01.12.2025; 05.01.2026; 15.03.2026; 18.03.2026; 15.04.2026; 20.04.2026; 01.06.2026; 15.07.2026

Chrisco Kaurollen 18 Stk. - Weiß

Artikel-Nr. 12468

EAN-Code: 5764630124684

Mindesthaltbarkeitsdatum: 05.01.2027; 26.02.2027; 15.03.2027; 18.03.2027; 24.03.2027

Chrisco Massive Polizeischlagstöcke, 2 Stk. - braun

Artikel-Nr. 12541

EAN-Code: 5764630125414

Mindesthaltbarkeitsdatum: 26.02.2027; 15.04.2027

Chrisco Massive Polizeischlagstöcke, 2 Stk. - Weiß

Artikel-Nr. 12542

EAN-Code: 5764630125421

Mindesthaltbarkeitsdatum: 05.01.2027; 20.04.2027; 01.06.2027

Chrisco Kaurolle m. Huhn & Hühnerleber, 1 Stk.

Artikel-Nr. 12624

EAN-Code: 5764630126244

Haltbarkeit: 01.12.2025; 05.01.2026; 15.03.2026; 18.08.2026

