Dem Labour-Politiker Mike Amesbury wurde bis auf Weiteres sein Amt als Abgeordneter im britischen Parlament entzogen. Er soll am vergangenen Wochenende auf einen Mann eingeschlagen haben.

Das Wichtigste in Kürze Der britische Labour-Politiker Mike Amesbury ist als Abgeordneter des Parlaments suspendiert worden.

Die Regierungspartei traf die Entscheidung wegen eines Vorfalls von Freitagnacht (25. Oktober), bei dem Amesbury einen Mann geschlagen haben soll.

Amesbury stellte sich am selbst der Polizei in seiner Wohngegend Cheshire bei Liverpool.

Die britische Regierungspartei Labour soll Medienberichten zufolge einen ihrer Abgeordneten vorerst suspendiert haben. Der Mann, Mike Amesbury, soll am vergangenen Wochenende auf einen unbekannten Mann eingeschlagen haben. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur am Montag (28. Oktober).

Amesbury hat sich selbst der Polizei gestellt

In einem Video soll Amesbury zu sehen sein, wie er in der Nacht auf Samstag (26. Oktober) einen Unbekannten verprügelt. Dazu meldet die britische Nachrichtenagentur PA, dass Amesbury, während die Untersuchungen der Vorwürfe laufen, aus der Fraktion ausgeschlossen werde.

Der Politiker hatte am Wochenende selbst bei X mitgeteilt, er sei in einen Vorfall verwickelt gewesen sei, bei dem er sich bedroht gefühlt habe. Das sei geschehen, nachdem er am Freitagabend mit Freunden unterwegs gewesen sei. Am darauffolgenden Morgen kontaktierte er schließlich selbst die Polizei, um zu berichten, was geschehen war. Details dazu nannte Amesbury jedoch nicht.

Unklar, ob überhaupt Konsequenzen zu erwarten sind

Nach Angaben von PA bestätigte die Cheshire Police, dass sich ein 55-jähriger Mann wegen eines Vorfalls freiwillig habe befragen lassen. Dies soll geschehen sein, nachdem Beamte wegen eines Angriffs in der Nacht zum Samstag alarmiert worden seien.

Ein Sprecher der Labour-Partei sagte dazu: "Der Abgeordnete Mike Amesbury war der Cheshire Police dabei behilflich, einige Fragen bezüglich eines Vorfalls von Freitagnacht zu beantworten." Aufgrund dessen hätte sich die Fraktion dazu entschlossen, den Politiker vorerst auszuschließen. Dies bedeute, dass Amesbury vorerst nicht als Abgeordneter der Labour-Partei betrachtet werde, heißt es in dem Statement weiter.

Die Bildungsministerin Bridget Phillipson sagte dazu am Sonntagmorgen (27. Oktober): "Mike Amesbury kooperiert voll und ganz mit der Polizei. Er hat sich selbst zur Polizei begeben und ja, es stimmt, dass sich die Polizei jetzt mit dem Vorfall beschäftigt, ihn untersucht und letztlich entscheiden wird, welche Folgen - wenn überhaupt - das nach sich ziehen wird."

Ein zweites Video ist aufgetaucht

Das britische Boulevard-Blatt "Daily Mail" veröffentlichte zudem Bilder einer Überwachungskamera, auf denen zu sehen sein soll, wie ein Mann auf einen anderen einschlägt. Der Zeitung zufolge soll es sich dabei um den Labour-Abgeordneten Amesbury handeln.

Von dem Abgeordneten, der einen Wahlkreis nahe Liverpool vertritt, lag bislang noch keine Stellungnahme zu dem Video vor. Jedoch tauchte ein weiteres Video auf, in dem ein Mann zu sehen ist, der sagt: "Sie werden mich nie wieder bedrohen!" Auch das soll Amesbury gewesen sein.