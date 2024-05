Vor TV-Debatte: Trump fordert Drogentest von Biden

Im US-Wahlkampf geht die Schlammschlacht weiter. Der Republikaner Donald Trump forderte von Präsident Biden kurz vor Beginn der TV-Debatten einen Drogentest.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Im US-Wahlkampf hat Donald Trump den US-Präsidenten mit einer fraglichen Forderung konfrontiert.

Der ehemalige Präsident möchte von Biden einen Drogentest haben.

Dies geschieht vor dem Hintergrund der TV-Debatten, die für Juni und September geplant sind.

Im Video: "Biden gegen Trump: TV-Debatte um US-Präsidentschaft steht an"

Im November finden in den USA die nächsten Präsidentschaftswahlen statt. Der republikanische Ex-Präsident Donald Trump und der amtierende Präsident Joe Biden stehen kurz vor dem dritten (27. Juni) und vierten (10. September) TV-Duell.

Am Freitag hat Trump allerdings eine bizarre Forderung an den Demokarten gestellt. Wie die "New York Post" am 18. Mai berichtet, verlangt der ehemalige Präsident vor den Debatten einen Drogentest von Biden.

"Ich will mit diesem Kerl debattieren, aber wissen Sie – ich werde einen Drogentest verlangen", sagte er bei einer Parteiveranstaltung der Republikaner in Minnesota. Trump behauptet, Biden hätte bei seiner Rede zur Lage der Nation im März unter Drogeneinfluss gestanden.

"Ich werde es. Nein, ich werde es wirklich", bekräftigte er sein fragliches Vorhaben. "Ich will nicht, dass er wie bei der State of the Union auftritt. Er war high wie ein Drachen". Zuvor beschuldigte auch der republikanische Abgeordnete und Mediziner Greg Murphy Biden, dass dieser während seiner Rede "auf etwas drauf" gewesen sei. Zu der Anschuldigungen äußerte sich der Präsident bisher nicht.

Für die erste der beiden Debatten hat der Fernsehsender CNN die Ausstrahlung am 27. Juni (nach deutscher Zeit 28. Juni) in Atlanta im Bundesstaat Georgia angesagt. Das nächste TV-Duell folgt dann am 10. September (nach deutscher Zeit 11. September) und soll vom US-Sender ABC ausgestrahlt werden. Sowohl Trump als auch Biden bestätigten ihre Teilnahmen bereits.

Auf Drängen von Bidens Wahlkampfteam soll bei der Debatte Ende Juni kein Publikum im Fernsehstudio anwesend sein. Wie CNN mitteilte, geschehe dies deswegen, "dass die Kandidaten die ihnen zustehende Zeit optimal nutzen können". Zuvor wollte Trump "aus Gründen der Spannung" einen großen Veranstaltungsort wählen, auch wenn Biden offenbar Angst vor Menschenmassen habe.

Anzeige