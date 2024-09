Vorwurf der Wahlmanipulation: Trump schießt gegen Zuckerberg

In seinem neuen Buch behauptet Donald Trump, dass Mark Zuckerberg, während der Präsidentschaftswahl 2020 gegen ihn konspiriert habe. Diese Vorwürfe sind Teil von Trumps jüngsten Angriffen auf den Meta-Chef, den er wiederholt beschuldigt hat, in die letzte Präsidentschaftswahl eingegriffen zu haben.

Donald Trump schreibt in seinem neuen Buch "Save America", das am 3. September veröffentlicht wird, über seine Treffen mit Mark Zuckerberg im Weißen Haus. Wie das Polit-Magazin "Politico" berichtet, erhebt der Ex-US-Präsident und aktuelle Präsidentschaftskandidat der Republikaner dabei schwere Vorwürfe.

Zuckerberg soll 2020 Wahl beeinflusst haben

"Er kam ins Oval Office, um mich zu sehen. Er brachte seine sehr nette Frau zu Abendessen, war so nett wie man nur sein kann, während er immer daran arbeitete, beschämende Lockboxen zu installieren – ein echtes KOMPLOTT GEGEN DEN PRÄSIDENTEN", schreibt Trump. Weiterhin behauptet Trump, Zuckerberg habe ihm gesagt, dass es niemanden wie Trump auf Facebook gebe, lenkte die Plattform jedoch gleichzeitig gegen ihn.

Trump hat ähnliche Bemerkungen über Zuckerberg bereits zuvor gemacht. In einem Beitrag auf Truth Social im Juli drohte Trump, dass er, falls wiedergewählt, "WAHLBETRÜGER auf einem nie dagewesenen Niveau" verfolgen werde und dass diese für lange Zeit ins Gefängnis kommen würden. "Wir beobachten ihn genau und wenn er dieses Mal etwas Illegales tut, wird er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen – wie auch andere, die bei der Präsidentschaftswahl 2024 betrügen", fügte Trump hinzu.

Meta reagiert auf Kritik

Meta wurde von Republikanern dafür kritisiert, Inhalte unterdrückt zu haben, die Präsident Joe Biden im Jahr 2020 hätten schaden können, insbesondere Berichte über Bidens Sohn Hunter. Die FBI warnte damals, dass die Berichterstattung Teil eines russischen Versuchs gewesen sein könnte, die Wahl zu beeinflussen. Zuckerberg räumte in einem Brief an den von Republikanern kontrollierten Justizausschuss des Repräsentantenhauses ein, dass es ein Fehler war, die Geschichte zu unterdrücken. "Es wurde mittlerweile klar, dass die Berichterstattung keine russische Desinformation war und im Rückblick hätten wir die Geschichte nicht herabstufen sollen", schrieb Zuckerberg.

Zuckerberg versprach auch, vor der diesjährigen Wahl keine ähnlichen Beiträge zur Finanzierung der Wahlinfrastruktur zu leisten, betonte jedoch, dass die Finanzierung nicht parteiisch erscheinen sollte.