Wacken soll starten – lässt aber keine Fans mehr rein: "Keine andere Wahl"

Schlammmassen, Regen und ein Einlass-Stopp: Vor dem Heavy-Metal-Festival in Wacken gab es reichlich Chaos. Nun soll es offiziell losgehen - mit deutlich weniger Besuchern. Alle Ereignisse im Newsticker.

Das Wichtigste in Kürze Nach dem Chaos vor dem Start soll es nun in Wacken offiziell losgehen - mit weniger Besuchern als geplant.

Um 11.00 Uhr will die lokale Feuerwehrkapelle den Auftakt machen.

Fans reagierten ungehalten und kritisierten eine "unterirdische Kommunikation".

8:33 Uhr: Nach dem Einlass-Stopp ist die Lage vor offiziellem Beginn ruhig gewesen. Die Situation rund um das Festival sei "grundsätzlich entspannt", sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. In der Nacht hatten die Veranstalter entschieden, dass wegen des vielen Regens keine weiteren Fans mehr auf das Gelände können.

Festival soll um 11 Uhr starten

07:00 Uhr: Nach dem Chaos vor dem Start und einem Anreisestopp für Besucher soll es nun an diesem Mittwoch in Wacken offiziell losgehen. Um 11.00 Uhr will die lokale Feuerwehrkapelle den Auftakt machen, später dann unter anderem Metalqueen Doro Pesch auf der Bühne stehen. Doch vor dem Start des Festivals war einiges noch unklar - beispielsweise die Frage, wie viele der erwarteten 85.000 Metalfans tatsächlich auf Wackens Ackern feiern.

Wacken findet statt - aber nicht mit allen Fans

Mittwoch, 2. August, 05:04 Uhr: Wegen des vielen Regen können keine weiteren Fans mehr auf das Gelände des Heavy-Metal-Festivals in Wacken. Kurz vor dem Start teilte das Festival am frühen Mittwochmorgen bei Instagram mit, die "vernünftige Besucherkapazität" sei angesichts der Wetterlage erreicht. "Jede weitere Reise muss mit sofortiger Wirkung eingestellt und storniert werden." Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals sei diese Entscheidung gefallen. "Wir sind sehr traurig, aber die weiterhin schwierige Wetterlage lässt uns leider keine andere Wahl", hieß es weiter.

Fans reagierten ungehalten und kritisierten eine "unterirdische Kommunikation". Einige hatten stundenlang vor dem Gelände ausgeharrt. Am Mittwochvormittag soll das Festival starten. Am Dienstagabend hatte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen der Deutschen Presse-Agentur gesagt: "Ich hoffe, dass wir die Hälfte drinnen haben oder noch mehr." Sicherheit habe bei den Veranstaltern oberste Priorität. Erwartet wurden ursprünglich rund 85.000 Metalfans.