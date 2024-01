Wahlkampf in Russland: Putin zeigt sich voll leistungsfähig

Mit 71 Jahren hält sich der russische Staatschef Wladimir Putin noch immer für vollkommen leistungsfähig. Zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl zeigt er sich führungsstark.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Bei einem Wahlkampfauftritt in der Region Tschukotka zeigt sich Putin führungsstark und volksnah.

Zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl besuchte er ein Gewächshaus für Tomaten, in einer der kältesten Regionen des Landes.

Eine weitere Amtszeit Putins ist nach der Wahl am 17. März dieses Jahres zu erwarten.

Putin gibt sich nach wie vor als starker Mann Russlands

Bei einem Besuch in der östlichen Region Tschukotka, dem östlichsten Verwaltungsgebiet des Landes, präsentierte sich der russische Präsident Wladimir Putin bereit für kommende Herausforderungen.

"Ich spüre in mir die Kraft, die Energie zu arbeiten, um die vor dem Land stehenden Aufgaben zu erfüllen", sagte Putin am Mittwoch (10. Januar) der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Der Auftritt auf Tschuktschen-Halbinsel, an der Grenze zum Bundesstaat Alaska, ist laut dpa Berichten als Wahlkampftermin einzuordnen.

Im Video: "Russland schon längst tot": Kiews Präsidentenberater spottet über Putin

Anzeige

Anzeige

Der Wahlkampf hat für Putin begonnen

Kurz vor der den Präsidentschaftswahlen hat der Wahlkampf somit begonnen. In Anadyr in der Region Tschukotka, einer Region in den fast ganzjährig winterlichen Bedingungen herrschen, besuchte er eine Tomatenproduktion. Die Gewächshausfarm "Makatrov Peasant Farm" produziert das ganze Jahr über, trotz niedriger Außentemperaturen.

Bei dem Besuch zeigte sich Wladimir Putin laut dpa volksnah und sprach auch über Privates.

Er erzählte von seinem täglichen zweistündigen Sportprogramm. Auch sprach er von seiner Ausbildung als Tischler, mit der er sich neben dem Jurastudium etwas dazuverdiente.

Anzeige

Wahlversprechen und Probleme in den abgelgenen Regionen des Landes

Auch sprach er Wahlversprechen aus. Er wolle sich für mehr Geburtenhilfe in der entlegenen Region Tschukotka einsetzten.

Andere Probleme wurden vom Präsidenten jedoch nicht angesprochen. Mitten im Winter gibt es in vielen Regionen Russlands akute Probleme mit der Wärmeversorgung.

Zur Lage im Ukrainekrieg äußert sich Putin bezüglich der Situation der verletzten Veteranen. Der Kreml-Chef versicherte, dass verletzte Veteranen Teil des russischen Militärs bleiben könnten. Sie bekämen die Möglichkeit, in Musterungsämtern weiterarbeiten können.

Putin-Sieg bei Wahl gilt als sicher

Für die kommenden Präsidentschaftswahlen ist ein weiterer Sieg für den amtierenden Präsidenten zu erwarten.

Durch die Kontrolle der Wahlen von staatlicher Seite wird am 17. März eine weitere Amtszeit für Wladimir Putin beginnen. Das wäre die fünfte Amtszeit des aktuellen Kremlchefs.