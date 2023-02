Die schrecklichen Bilder der Erdbebenkatastrophe in der Südosttürkei und Syrien gehen um die Welt. Laut "Tagesschau" sind mehr als 60.000 Helfer:innen im Einsatz, um Menschen zu retten oder zu bergen. Jetzt warnen Seismologen vor einem Megabeben in der Bosporus-Metropole - und das in naher Zukunft.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Nach der Katastrophe ist vor der Katastrophe: Experten warnen vor Beben in Istanbul.

Bis zu 100.000 Todesopfer könnten in der Mega-City zu beklagen sein.

Istanbuls Oberbürgermeister greift in diesem Zusammenhang Staatschef Erdogan an.

Wie "NTV" berichtet, sind mehr als 5.700 Gebäude während des jüngsten Bebens eingestürzt und mehrere tausend Menschen gestorben. Trotz der Anweisung Ankaras im Jahr 2004, die Baustandards deutlich anzuheben, um solche Katastrophen zumindest zu minimieren, sollen diese nicht überall eingehalten worden sein. Dieser Verdacht ist umso beängstigender, sollte die Warnung von Seismologen Wahrheit werden, dass Istanbul in naher Zukunft ein Megabeben droht.

Türkei seismologisch besonders aktiv

Immer wieder erlebt die Türkei furchtbare Beben. Zuletzt 1999 in Izmit mit über 17.000 Toten. Besonders oft sind die Ostprovinzen betroffen - denn dort treffen die Arabische Kontinentalplatte und die Anatolische Platte aufeinander und sind ständig unter Spannung. Aber auch der Westen ist seismologisch aktiv und auffällig - hier reiben sich die Eurasische und die Anatolische Platte aneinander. Genau in dieser Region droht bei einem Beben eine riesige Katastrophe - denn schließlich reden wir hier vom Großraum der 16-Millionen-Stadt Istanbul.

Beben für Istanbul erwartet

Seit Jahrzehnten warnen Wissenschaftler:innen vor drohenden Beben in der Bosporus-Metropole. Besonders das Erdbeben Ende 2022 in Düzce mit einer Magnitude von 5,9 auf der Richterskala, das nur 200 Kilometer von Istanbul entfernt liegt, hat Seismologen auf den Plan gerufen. Celal Sengör, einer der angesehensten Geologen des Landes und emeritierter Professor der Technischen Unviversität Istanbul, richtet sich laut "RND" ganz besonders an Istanbul mit einer "vielleicht letzten Chance der Warnung".

Anzeige

Anzeige

Sengör und weitere Kolleg:innen sehen nun die Gefahr eines Bebens für Istanbul der Stärke 7,1 bis 7,7 auf der Richterskala. Sie können natürlich nicht sagen, wann die Katastrophe kommen wird - aber sie wird es. Und das innerhalb der nächsten 20 Jahre. Grund dafür sehen die Seismologen die lange Inaktivität der Kumburgaz-Bruchzone nahe Istanbul. Die vermeintliche Ruhe dort sei ein Anzeichen dafür, dass sich die Krustenplatten verhakt haben, um sich dann umso heftiger wieder voneinander zu lösen.

Bis zu 100.000 Todesopfer

Ein Beben in dieser Region könnte für die Mega-City Istanbul verheerende Folgen haben. Zwischen 40.000 und 100.000 Todesopfer könnten zu beklagen sein - etwa 491.000 der 1,2 Millionen Gebäude könnten in Mitleidenschaft gezogen werden, so die vorsichtigen Schätzungen der Experten. Perfide: in Istanbul wurden nach der Bebenkatastrophe 1999 extra Flächen für den Ernstfall ausgewiesen. Hier sollten sich Menschen in Sicherheit bringen können und Sammelstellen für Rettungsgerät, Hilfsgüter und Zeltstädte für Obdachlose entstehen können. Istanbuls Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu wirft nun den kurz vor der Wahl stehenden Staatschef Tayyip Erdogan vor, dass viele dieser Grundstücke zur Bebauung freigegeben worden sind. Warum das geschehen ist, lässt Raum für reichlich Spekulationen.