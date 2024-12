Mehr als 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen in der Therme eines Erlebnisbads in Weinheim. Der Schaden ist immens.

Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Dach der Salz- und Kristalltherme des Erlebnisbads Miramar in Weinheim in Baden-Württemberg. Am Ende steht nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe.

Beliebtes Schwimmbad fast vollständig zerstört

Mitarbeiter:innen des Bades hatten den Brand nach Angaben der Feuerwehr am Sonntagabend (8. Dezember) entdeckt. Da sie sich anschließend in Sicherheit bringen konnten, wurde niemand verletzt. Doch die Therme selbst wurde bei dem Brand laut Polizei fast vollständig zerstört und stürzte teilweise auch ein.

160 Einsatzkräfte waren laut Feuerwehr vor Ort, sie verhinderten, dass die Flammen auch auf den Rest des Bades übergreifen. Die Nachlöscharbeiten dauerten aber auch am frühen Morgen noch an.

Zu den genauen Brandursachen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Klar ist aber, das Erlebnisbad bleibt vorerst geschlossen, wie auf der Webseite des Bades zu lesen ist, "mindestens am 9. Dezember".