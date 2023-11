Wendepunkt im Gaza-Krieg? Hisbollah-Chef will sein Schweigen brechen

+++ Der Generalsekretär der schiitischen Hisbollah im Libanon hat angekündigt, sich nach den Hamas-Angriffen an die Öffentlichkeit zu wenden. +++ Der Außenminister der USA reist erneut nach Israel. +++ Alle Entwicklungen in Nahost im Newsticker vom 3. November +++

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Eine Rede des Generalsekretärs der schiitischen Hisbollah im Libanon könnte einen Wendepunkt im Gaza-Krieg darstellen.

Der US-Außenminister Antony Blinken reist erneut zu Gesprächen nach Israel.

+++ 04:55 Uhr: Der Generalsekretär der schiitischen Hisbollah im Libanon will sein Schweigen brechen: Hassan Nasrallah wird sich am Freitag (3. November) zum ersten Mal seit Beginn des Gaza-Kriegs an die Öffentlichkeit wenden. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Seine Rede wird im ganzen Land mit Spannung erwartet. Sie könnte einen Wendepunkt im aktuellen Gaza-Krieg einleiten. Angekündigt ist offiziell eine Gedenkzeremonie für die getöteten Hisbollah-Kämpfer. Aussagen Nasrallahs könnten aber auch darauf hinweisen, ob die Hisbollah-Miliz verstärkt in den Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas einsteigen wird.

Der pro-iranische Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah wird sich an die Öffentlichkeit wenden. © Marwan Naamani/dpa

Der Generalsekretär lebt im Verborgenen und zeigt sich eigentlich nur selten öffentlich. Die geplante Ansprache soll im Live-Fernsehen übertragen werden. Am Donnerstagabend (2. November) veröffentlichte die proiranische Schiitenorganisation zwei Werbevideos für den Auftritt.

Seit dem Ausbruch des Gaza-Kriegs am 7. Oktober kommt es auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon fast täglich zu gewaltsamen Gefechten. Dabei gab es Todesopfer auf beiden Seiten.

US-Außenminister Blinken reist erneut nach Israel

+++ 04:42 Uhr: Der US-Außenminister Antony Blinken ist erneut nach Israel gereist. Nach Angaben des US-Außenministeriums wird er im Zuge seiner Reise auch Jordanien besuchen.

Er werde unter anderem mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und anderen Vertreter:innen der israelischen Regierung zusammenkommen. Den Angaben zufolge, wolle er dem Land nicht nur erneut die US-Unterstützung gegen die Terrororganisation Hamas zusichern, sondern sich auch für den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen einsetzen.

Der US-Außenminister war bereits wenige Tage nach dem Hamas-Angriff in das Land gereist. Die USA sind ein historischer und enger Verbündeter Israels. Die US-Regierung blickt aber zugleich kritisch auf die massiven Gegenangriffe Israels auf den Gazastreifen. Washington befürchtet unter anderem eine Ausweitung des Kriegs.

Anzeige

Anzeige