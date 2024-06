Wer spielt gegen wen? Das sind die Achtelfinals der EM 2024

Am Samstag (29. Juni) beginnen die Achtelfinalspiele der Fußball-Europameisterschaft 2024! Die 16 europäischen Top-Teams kämpfen in K.-o.-Spielen um den Einzug ins Viertelfinale.

Die ersten Achtelfinal-Begegnungen am Samstag

Die Fußball-EM geht in die nächste Runde! Die Achtelfinalspiele starten am kommenden Samstag (29. Juni) in Berlin und Dortmund. Das Team aus der Schweiz tritt gegen die Squadra Azzurra aus Italien an (18 Uhr) und die deutsche DFB-Elf spielt gegen die Nationalmannschaft aus Dänemark (21 Uhr).

Deutschland trifft im EM-Achtelfinale auf Dänemark

Favoriten gegen die Underdogs

Am Sonntag (30. Juni) spielen gleich zwei Mannschaften mit Favoritenstatus um den Einzug ins Viertelfinale. England trifft mit FC-Bayern-Star Harry Kane in Gelsenkirchen auf die Mannschaft aus der Slowakei (18 Uhr) und die spanische Elf spielt gegen die überraschend starken Georgier in Köln (21 Uhr).

Georgien hatte zuvor am Mittwoch (26. Juni) mit einem unerwarteten 2:0 gegen Portugal als Gruppendritter den Einzug ins Achtelfinale gemeistert.

Die Partien am Montag

In Düsseldorf treffen am Montag (1. Juli) die beiden Teams aus Frankreich mit dem verletzten Kylian Mbappé und Belgien mit Kevin De Bruyne aufeinander.

Um 18 Uhr startet das Achtelfinalspiel in der Arena Düsseldorf. Außerdem tritt um 21 Uhr die Mannschaft rund um Superstar Cristiano Ronaldo gegen die slowenische Auswahl auf dem Frankfurter Rasen an.

Letzte Achtelfinals in München und Leipzig

Die beiden letzten Partien der Achtelfinalspiele starten am Dienstag (2. Juli) in München und Leipzig. Der Gruppenerste der Gruppe E, Rumänien, spielt gegen die orange Elf aus den Niederlanden (18 Uhr) und Rangnicks Österreicher kicken um den Einzug ins Viertelfinale gegen die Türkei (21 Uhr).