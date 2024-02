Wer wird Trumps Vize? Ex-Präsident nennt erstmals konkrete Namen

Dass er der republikanische Kandidat für das Präsidentenamt wird, scheint für viele gewiss. Doch wen würde Donald Trump als Stellvertreter:in mit ins Weiße Haus nehmen?

Die Vorwahlen zur US-Wahl sind in vollem Gange, die Anzeichen, dass Donald Trump zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner gekürt wird, stehen gut. Spätestens dann wird der 77-Jährige auch verkünden, wen er als seinen Vize mit ins Weiße Haus nehmen wird.

Spekulationen um die Personalie gibt es bereits seit einiger Zeit, nun hat sich Trump auch selbst zu dem Thema geäußert. "Wir haben viele gute Leute in der Republikanischen Partei", erklärte er am Sonntag (4. Februar) beim US-Sender Fox News, wie "The Indenpendent" berichtet. Er habe zum Beispiel Tim Scott angerufen und ihm gesagt, dass er ein viel besserer Kandidat für Trump als für sich selbst sei. Scott war zunächst selbst als möglicher Präsidentschaftskandidat der Republikaner angetreten, dann aber Anfang November aus den Vorwahlen ausgestiegen.

Einst Konkurrenz, bald Vize?

Eine weitere Kandidatin, die Trump für den Posten der Vizepräsidentin in Betracht ziehe, sei Kristi Noem. Im Vorwahlkampf gab sie bereits im September auf. Donald Trump scheint auch zu wissen, warum. "Kristi Noem hat unglaublich für mich gekämpft", sagte er über die Gouverneurin von South Dakota. "Sie sagte: 'Ich würde nie gegen ihn antreten, weil ich ihn nicht schlagen kann.' Das war sehr nett von ihr."

Noem selbst erklärte allerdings in einem Interview, dass Trump sie noch nicht wegen einer Kandidatur als seine Vize kontaktiert habe. "Wir reden die ganze Zeit miteinander, aber wir hatten noch nie diese Unterhaltung", sagte sie.

Erst im vergangenen Monat machte Trump noch ein großes Geheimnis daraus, wen er sich als seinen Vize erkoren hat. Bei Fox News erklärte er damals, er habe seine Wahl schon getroffen - wolle aber noch nicht verraten, um wen es sich handle.