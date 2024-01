Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee, Eisregen und gefährliche Glätte - in Deutschland wird es am Mittwoch ungemütlich. An mehreren Flughäfen sind bereits Flüge gecancelt worden.

Anzeige

In großen Teilen Deutschlands müssen sich die Menschen am Mittwoch (17. Januar) auf Schnee, Eis und teils extreme Glätte einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer "ausgewachsenen Unwetterlage" und gefährlichem Glatteis.

Demnach kommt es in der Mitte des Landes zu starkem Schneefall, südlich angrenzend fällt "länger andauernder und kräftiger gefrierender Regen." Die Unwetterlage werde auch "großräumige Auswirkungen im Straßen- und Schienenverkehr" haben, warnte der DWD. Er empfiehlt, Autofahrten, wenn möglich, zu vermeiden und nur mit Winterausrüstung zu fahren.

Gefrierender Regen wird zur Gefahr

15 bis 30 Zentimeter Schnee in zwölf bis 24 Stunden sollen in Hessen fallen, es könnte sogar noch wesentlich mehr werden. Nördlich des Mains gibt es ebenfalls anhaltende und teils kräftige Schneefälle. Zudem erwartet der DWD im Nordwesten von Rheinland-Pfalz kräftige Schneefälle mit 15 bis 40 Zentimeter Neuschnee. Wegen plötzlich überfrierender Nässe oder schlagartig gefrierendem Regen besteht "Gefahr für Leib und Leben".

Vor allem entlang und südlich von Main und Mosel fällt bis in die Abendstunden gefrierender Regen, es wird sich verbreitet Glatteis bilden. Der DWD warnt vor "extremem Eisansatz an Gegenständen, Bäumen und Oberleitungen sowie erhöhter Eisbruchgefahr". Der Niederschlag geht dann in der Nacht auf Donnerstag (18. Januar) vom Main aus in Richtung Süden in Schnee über. Von Rheinland-Pfalz und Südhessen bis nach Thüringen und Sachsen fallen fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee, örtlich sind bis zu 15 Zentimeter möglich.

Im Video: Winterwetter - Schnee und Glatteis in Deutschland

Der Flughafen München erwartet für Mittwoch mindestens bis mittags "erhebliche Einschränkungen im Flugbetrieb" durch gefrierenden Regen. Die Lufthansa teilte mit, am Mittwoch und Donnerstag werde in Frankfurt und München mit starkem Schneefall und gefrierendem Regen gerechnet. "Lufthansa hat daher den gesamten Flugplan für die Kurz- und Langstrecke deutlich reduziert." Auch der Berliner Flughafen BER teilte bereits mit, für Mittwoch zahlreiche Flüge nach Frankfurt und München zu streichen, ähnliches gilt für den Flughafen Stuttgart. Reisende sollen sich möglichst über ihre Flugverbindungen informieren, bevor sie den Weg zum Flughafen antreten.

Anzeige

Anzeige

Weitere Schneefälle sagt der DWD auch für Freitagnacht (19. Januar) an den Alpen voraus, in Nordseenähe gibt es kräftige Schneeschauer und kurze Gewitter. An der gesamten Küste soll es am Freitag weitere Schneeschauer geben, teils mit mehr als zehn Zentimeter Neuschnee in kurzer Zeit.