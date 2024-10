Wie Deutschamerikaner die US-Wahl 2024 beeinflussen

Sie leben mehrheitlich in den Swing States und können die Präsidentschaftswahl entscheidend beeinflussen: Millionen Deutsch-Amerikaner werden in den USA an die Urnen gehen. Was zeichnet aber diese Wählergruppe aus? Ein Migrationsforscher gibt im :newstime-Interview Antworten.

Es ist vor jeder US-Wahl dasselbe politische Wettrennen: Die Präsidentschaftskandidat:innen der Demokraten und Republikaner ringen um die Stimmen der afro- und lateinamerikanischen Communitys, Analyst:innen untersuchen deren mögliches Wahlverhalten.

Eine Wählergruppe, die einen entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der US-Wahl haben könnte, bleibt aber dabei außen vor: die deutschstämmigen US-Wähler:innen. Und das, obwohl sie immer für Überraschungen gut sind.

Welche politischen Eigenschaften zeichnen die Millionen US-Bürger:innen deutscher Herkunft aus und wie entscheidend sind ihre Stimmen? Im :newstime-Interview verrät der Migrationsforscher David Hünlich von der Katholischen Universität Eichstätt, wie deutschstämmige US-Wähler:innen die Wahl beeinflussen könnten.

Wechselwähler, die zur Republikanischen Partei tendieren

"Wir reden hier von circa 45 Millionen Menschen, die sich vor allem im Mittleren Westen konzentrieren", so Hünlich. Gemeint ist die Region im nördlichen zentralen Teil der USA, die mehrere Bundesstaaten umfasst. "Und das ist ja bekanntlich ein wichtiges Swing-State-Gebiet", fügt der Experte hinzu. "Deswegen sind die unserer Ansicht nach als Wählergruppe doch wichtig."

Welcher der beiden großen Parteien stehen die deutschstämmigen US-Bürger:innen aber näher? So ganz eindeutig lässt sich das laut Hünlich nicht sagen - es gebe aber eine Tendenz. "Es gibt zum einen eine starke konservative Bindung, die historisch gewachsen ist an die Republikanische Partei", so der Experte. Aber: Auch ein "ausgeprägtes Wechselwählerverhalten" stellt er fest. "Und das ist sehr spannend, weil die Deutsch-Amerikaner in ihrer Geschichte es immer wieder verstanden haben, zu überraschen an der Urne."

Motto: Stabilität im Inland, wenig Trubel im Ausland

Konkret attestiert Hünlich den US-Wähler:innen deutscher Herkunft eine isolationistische Einstellung in der Politik. "Äußerlich möchte man sie möglichst aus der internationalen Politik raushalten - überall da, wo es turbulent wird." Im Inland setze man hingegen auf Stabilität, damit man etwa erfolgreich wirtschaften könne.

Sobald Unsicherheit in der Luft ist, reagieren die deutsch-amerikanischen Wechselwähler. David Hünlich , Migrationsforscher

Wie wichtig der Sicherheitsaspekt für das oftmals überraschende Wahlverhalten der konservativen Wählergruppe ist, schildert der Experte mit einem eindrucksvollen Beispiel: Countys, die zuvor noch Barack Obama gewählt hätten, sollen bei der US-Wahl 2016 zwar für Donald Trump gestimmt haben - 2020 hätten sie dem Republikaner aber wieder den Rücken gekehrt. Der Grund dafür: Trump habe womöglich bei der inneren Sicherheit Punkte liegengelassen. "Sobald Unsicherheit in der Luft ist, reagieren die deutsch-amerikanischen Wechselwähler", fasst Hünlich zusammen.

Harris oder Trump - wer überzeugt die Deutsch-Amerikaner?

Das Duo Donald Trump und J. D. Vance oder Kamala Harris und Tim Walz - wer könnte am Ende unter Deutsch-Amerikaner:innen das Rennen machen? Hünlich sieht zumindest beide Vizekandidat:innen als eine "gute Wahl, um den Mittleren Westen anzusprechen". "Die wissen, wie man diese Wählerschaft ansprechen kann - nämlich durch Ordnung, durch gesittetes Verhalten, durch Stabilität."

Dennoch wagt er keine eindeutige Prognose, welches Duo sich im Mittleren Westen durchsetzen werde. "Wir leben in sehr turbulenten Zeiten. Vor allem außenpolitisch weiß man nicht, wie es weitergeht. Und so eine richtige Ansage, die Sicherheit ausstrahlt, hat man von keiner Seite eigentlich vernommen", konstatiert der Experte.

"Wer die Wechselwähler unter den Deutsch-Amerikanern ansprechen will, der muss innere und äußere Sicherheit ausstrahlen. Welche Kandidatin oder welcher Kandidat strahlt beides aus? Das wird die Wahl meiner Ansicht nach zumindest in diesen Landkreisen entscheiden."