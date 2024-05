Wieder Bruchlandung einer Boeing in der Türkei: Flugzeug aus Köln landet auf Fahrwerk

Am Flughafen des türkischen Badeorts Alanya ist ein Zwischenfall bei einer Landung glimpflich ausgegangen: Alle 190 Menschen an Bord der in Köln gestarteten Maschine bleiben unverletzt.

Ein in Deutschland gestartetes Flugzeug mit 190 Menschen an Bord ist am Donnerstag (9. Mai) im türkischen Badeort Alanya trotz eines geplatzten Vorderreifens sicher auf dem Bugfahrwerk gelandet. Das berichtete der staatliche Rundfunksender TRT.

Der Reifen der Boeing 737 der türkischen Billigfluglinie Corendon Airlines platzte demnach während der Landung aus unbekannten Gründen. Alle 190 Menschen an Bord der am Flughafen Köln/Bonn gestarteten Maschine seien sicher evakuiert worden, Berichte über Verletzte gebe es nicht, zitierte TRT das Verkehrsministerium.

Landemanöver trotzdem erfolgreich

Der Vorfall ereignete sich auf dem Flughafen Gazipasa in Alanya gegen 11 Uhr (Ortszeit), wie der Sender weiter berichtete. Das vordere Fahrwerk des Flugzeugs sei beschädigt worden, als es kurzzeitig über die Felge geschleift worden sei, sagte der Gouverneur des Bezirks Gazipasa, Orhan Altun, dem Sender.

Er lobte zugleich das "sehr erfolgreiche Landemanöver" des Piloten. Alanya ist ein Bezirk in der südlichen Küstenprovinz Antalya und vor allem in der Sommersaison auch bei Tourist:innen aus Deutschland und anderen westlichen Ländern beliebt. Unklar war zunächst, ob sich vor allem Urlauber:innen an Bord befanden. Eine Untersuchung des Vorfalls sei im Gange, hieß es.

Erst am Mittwoch (8. Mai) war ebenfalls in der Türkei eine Boeing 767 des Logistik-Konzerns FedEx am Istanbuler Flughafen nach Problemen am vorderen Fahrwerk auf dem Rumpf gelandet, wie der Flughafen mitteilte.