Wirtschaftsminister Habeck hat Corona

Nach einem positiven Testergebnis teilte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministers mit, dass sich Robert Habeck mit dem Coronavirus angesteckt habe. Er werde zunächst alle physischen Termine absagen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Corona. Er habe am Montagabend einen Test gemacht, nachdem jemand in seinem Umfeld einen positiven Test gehabt habe, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Er wird deshalb zunächst physische Termine absagen. Er hat erste Erkältungssymptome."