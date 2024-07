Seit Samstag (28. Juni) wird die 13-jährige Senada T. aus München Ramersdorf vermisst. Ihre Familie teilte den Suchaufruf über Instagram.

Anzeige

Senada seit dem Wochenende vermisst

In München wird die 13-jährige Senada T. vermisst. Die Jugendliche sei das letzte Mal am Sonntag (29. Juni) in der Nähe des alten botanischen Gartens in München gesehen worden. Wie ihre Angehörigen auf Instagram mitteilten, sei das Mädchen "vermutlich mit zwei Männern afghanischer Herkunft" in Kontakt gewesen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Laut Angaben der Angehörigen ist Senada T. etwa 1,63 m groß, habe dunkle Haare und am Tag ihres Verschwindens ein schwarzes Top sowie eine dunkelgrüne Cargohose getragen.

Wie die Münchner Polizei auf Anfrage gegenüber :newstime erklärte, gehe man aktuell noch Hinweisen zum Verschwinden der 13-Jährigen nach. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird nicht von einem Unglücksfall und auch nicht von einem Gewaltdelikt ausgegangen.

Anzeige

Anzeige

Rebecca Reusch: Kann ein Gully den Vermisstenfall lösen?