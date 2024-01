Mysteriöse Vermisstenfälle in Australien: Wo sind die verschwundenen fünf Schülerinnen?

Was geht in Australien vor? Mindestens fünf Austauschschülerinnen sind innerhalb von wenigen Wochen verschwunden. Nur eine von ihnen konnte wieder gefunden werden, von den anderen fehlt jegliche Spur.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Mindestens fünf Austauschschülerinnen sind in Australien innerhalb von einem Monat verschwunden.

Die Ermittlungen der Behörden laufen weiter.

Es gibt auch erste Vermutungen zu den Gründen der Vermisstenfälle.

Innerhalb von einem Monat sind im australischen Adelaide mindestens fünf Austauschschülerinnen verschwunden. Wie "7 News" am Freitag (12. Januar) berichtete, wurden die Schülerinnen zu unterschiedlichen Zeiten als vermisst gemeldet.

Mehrere Betroffene sollen aus dem Vietnam stammen. Die fünf Schülerinnen besuchten alle das Hamilton Secondary College. Die Ermittlungen der Behörden laufen weiter.

Im letzten Vermisstenfall verschwand demnach die 17-jährige Sunnie Nguyen am Montag (8. Januar). Sie soll zuletzt in der Wohnung ihrer Gastfamilie gesehen worden sein. Ihr Telefon wurde abgeschaltet und ihre Konten in den sozialen Medien wurden gelöscht. "Ich hoffe, dass sie mich anrufen und mir sagen kann: 'Mama, mir geht es gut, mach dir keine Sorgen'", sagte Nguyens besorgte Gastmutter May Zervaas in einem exklusiven Interview mit "7 News".

Anzeige

Anzeige

Treffen in den Schulferien?

Am Donnerstag (11. Januar) erklärten die Behörden, dass eines der Mädchen gefunden worden war. Vier von ihnen werden jedoch noch immer vermisst, und es wird spekuliert, dass sie ins Ausland gereist sein könnten.

"Ich hoffe, dass es sich um einen Fall handelt, bei dem sich 17-jährige Kinder wegen der Schulferien treffen, um irgendwohin zu gehen und es niemandem zu sagen", sagte die Sprecherin des vietnamesischen Frauenverbandes, Lien Nguyen-Navas. "Ich hoffe, das war der Fall."