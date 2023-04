Im oberfränkischen Wunsiedel ist in einer Kinder- und Jugendeinrichtung ein zehnjähriges Mädchen leblos aufgefunden worden. Die Ursache ihres Todes ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung im oberfränkischen Wunsiedel ist ein zehnjähriges Mädchen tot aufgefunden worden. Es gebe Hinweise auf Fremdverschulden, erklärte die Polizei Oberfranken in einer Mitteilung, die sie gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Hof am Mittwoch (5. April) veröffentlichte.

Jede Hilfe kam zu spät

Demnach entdeckten die Angestellten das leblose Kind am Dienstag (4. April) um 8:45 Uhr in einem Zimmer der Facheinrichtung und setzen einen Notruf ab. "Ein alarmiertes Notarztteam konnte allerdings nur noch den Tod der Zehnjährigen feststellen", so die Angaben. Die Kriminalpolizei aus Hof habe nun die weiteren Ermittlungen übernommen, Spezialisten führten bereits umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen in der Einrichtung durch.

Um die genaue Todesursache zu ermitteln, wurde eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten aber zum derzeitigen Zeitpunkt keine weiteren Einzelheiten mitgeteilt werden. Gegenüber der "Bild" habe Polizeisprecher Andreas Sprecher erklärt, dass die Polizei noch nicht von einer Straftat sprechen wolle. "Wir ermitteln in alle Richtungen", so seine Aussage.

Im Fokus der Ermittler stehen inzwischen zwei Jungen im Alter von elf Jahren und ein 16-Jähriger. Das habe die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Sicherheitskreisen erfahren. Wie NTV berichtet, gehe die Polizei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass die Jungen für den Tod des Mädchens verantwortlich seien.