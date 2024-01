Kaufland verbannt Dr. Oetker aus dem Sortiment

Kaufland: Für diese Filialen ist bald Schluss

Seit 55 Jahren ist Kaufland mit Sitz in Neckarsulm ein fester Bestandteil in Deutschland für die Versorgung mit einem umfangreichen Angebot an Lebensmitteln und Produkten für den täglichen Bedarf. Jetzt will die Schwarz-Gruppe einige Standorte schließen.