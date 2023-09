Zug-Chaos in München! Hauptbahnhof bis auf Weiteres nicht anfahrbar

Am Münchner Hauptbahnhof fährt kein einziger Zug ein oder aus - das Gedränge der Reisenden wird immer dichter. Ursache des Stillstands: Ein Schaden an einer Oberleitung. Wann es weitergeht - unklar.

Zug-Chaos in München: Wegen eines gravierenden Schadens an einer Oberleitung ist am Hauptbahnhof unklar, wann Fern- und Regionalzüge wieder fahren werden. Es konnten zunächst keine Züge die Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und München-Pasing befahren. "Eine Prognose, wann der Zugverkehr wieder starten kann, ist aktuell nicht möglich", teilte die Bahn am Donnerstag (7. September) mit.

Der Fern- und Regionalverkehr sowie der Verkehr auf der S-Bahn-Stammstrecke der Landeshauptstadt sei wegen einer Beschädigung der Oberleitung bei Laim auf diesem Abschnitt derzeit nicht möglich. Der Münchner Hauptbahnhof könne nicht angefahren werden.

Auch der Nahverkehr in der gesamten Region war stark beeinträchtigt, da nicht nur die Regionalzüge, sondern auch das gesamte S-Bahn-Netz von Ausfällen und abweichenden Linienführungen betroffen war. Eine Ausnahme bildeten die Diesel-Züge der BRB ins bayerische Oberland, die laut elektronischem Fahrplan normal fuhren.

Techniker:innen der Deutschen Bahn seien vor Ort, um das konkrete Schadensbild zu prüfen, hieß es von der Bahn. Zunächst blieb unklar, was die Ursache für die gravierende Störung war. Die Bahn warnte auf ihrer Homepage: "Zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen wir Ihnen von Reisen von/nach München abzusehen."

Dichtes Gedränge in Bahnhofshalle

Im Hauptbahnhof selbst standen an fast allen Gleisen Züge auf unbestimmte Dauer still. In der Bahnhofshalle drängten sich die Fahrgäste. Vor dem Reisezentrum bildete sich binnen kürzester Zeit eine lange Schlange, Mitarbeiter der Bahn waren von Menschentrauben umringt. Wer konnte, versuchte sein Ziel mit anderen Verkehrsmitteln zu erreichen. Entsprechend großer Andrang herrschte etwa an den Trambahnhaltestellen rund um den Hauptbahnhof.

Alle Fahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund des Oberleitungsschadens verschieben müssen, dürfen ihre Fahrkarte zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. "Die Zugbindung ist aufgehoben", informierte die Bahn. Das Ticket gelte auch mit einer geänderten Streckenführung bis zur Fahrt zum Zielort. Sitzplatzreservierungen könnten storniert werden.