Ein ganz besonderer Geburtstag mit einem ganz besonderen Fest: Die ESA feiert den 20. Geburtstag ihrer Marssonde Express. Für dieses Jubiläum ist ein einzigartiger Livestream für eine ganze Stunde geplant. Und das direkt vom Mars.

Anzeige

Am 2. Juni 2023 ist die ESA-Sonde Express zum Mars gestartet. Mit der Mission, Bilder vom roten Planeten zu schicken und den Mars selbst zu untersuchen. Was nur für wenige Jahre geplant war, ist inzwischen nicht mehr wegzudenken: Die Sonde ist nach wie vor im Einsatz. Auch an ihrem 20. Geburtstag.

Tatsächliche Live-Bilder vom Mars sind eine echte Sensation

Godfrey ist aber optimistisch: "Normalerweise sehen wir Bilder vom Mars und wissen, dass sie Tage zuvor aufgenommen wurden. Ich freue mich darauf, den Mars so zu sehen, wie er jetzt ist – so nah am 'Jetzt', wie es geht!" Die Übertragung findet auf dem ESA-eigenen YouTube-Kanal statt.

Eine ganze Stunde soll das große Fest dauern: Die ESA hat geplant, am 2. Juni 2023 - also zum 20. Geburtstag der Sonde Express, alle 50 Sekunden ein neues Bild auf die Erde zu schicken. Sozusagen ein Livestream direkt vom Mars - so hat man den Planeten sicher noch nicht gesehen. Was sich laut "T3N" nicht sonderlich spektakulär anhört, ist es aber in Wahrheit eben schon. Denn alle anderen Bilder kommen sehr zeitversetzt an. Anders beim Jubiläum: Zum Sonden-Geburtstag sollen tatsächliche Live-Bilder vom Mars zu sehen sein. Eine echte Sensation! Ob es auch so klappt, wie sich es sich die Wissenschaftler wünschen, wird sich zeigen. Denn: "Es handelt sich um eine alte Kamera, die ursprünglich für technische Zwecke geplant war, und das in einer Entfernung von fast drei Millionen Kilometern von der Erde – so etwas ist noch nie zuvor versucht worden, und ehrlich gesagt sind wir uns nicht zu 100 Prozent sicher, dass es funktionieren wird", wie "Dailymail" Spacecraft Operations Manager James Godfrey zitiert.

Hier geht's zum Livestream: