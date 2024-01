Zum 30. Jubiläum: Eigene Briefmarken für die Spice Girls

Große Ehre für die Spice Girls: Als erste britische Frauenband überhaupt werden die fünf Power-Mädels mit eigenen Briefmarken geehrt. Die britische Post plant Sondermarken zum 30-jährigen Jubiläum.

Anzeige

In den 1990er Jahren gegründet, haben die fünf Spice Girls schon zu Beginn ihrer Karriere Musikgeschichte geschrieben. Jetzt starten sie eine neue Karriere: Als" Foto-Modelle" auf ihren eigenen Sonderbriefmarken.

Im Video: Diese berühmte Schauspielerin bekommt nun eine eigene Briefmarke

Die Girl-Band konnte endlich gebändigt werden

Als sich vor 30 Jahren eine Girl-Band unter dem Namen Spice Girls gründete, um die Welt mit ihren Liedern zu erobern, waren die jungen Damen ein Sack voller Flöhe. Jetzt will die Royal Mail ein Rezept gefunden haben, um die quirligen Mädels endlich bändigen zu können: Und zwar auf Briefmarken. Damit wird den Sängerinnen Emma Bunton, Victoria Beckham, Geri Halliwell-Horner, Melanie Chisholm (Mel C) und Melanie Brown (Mel B) eine große Ehre zuteil. Denn sie sind die erste britische Frauenband überhaupt, die mit Sonderbriefmarken geehrt werden, so die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

"Als wir die Spice Girls gegründet haben, hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir 30 Jahre später die erste weibliche Band sind, der eine ganze Briefmarkenauswahl gewidmet wird", zitierte die dpa die Musikerinnen. Insgesamt handelt es sich um zehn unterschiedliche Motive, auf denen gemeinsame Auftritte aus den Jahren 1997 bis 2012 zu sehen sind als auch Einzel-Sujets der Frauen. Damit treten die Spice Girls in die Fußstapfen von Weltstars wie den Beatles, Pink Floyd und den Rolling Stones. Auch diese großen Persönlichkeiten wurden bereits auf eigenen Briefmarken verewigt. Die Briefmarken der Spice Girls haben - wie die Marken der vorhergehenden Musiker bereits gezeigt haben - gute Chancen, eines Tages zu wertvollen Sammlerstücken zu werden.

Anzeige

Anzeige