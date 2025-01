Ein Mann soll mehrere Menschen in der Uckermark in Brandenburg angegriffen haben. Es gibt zwei Tote, auch zwei Schwerverletzte, darunter der Verdächtige. In welcher Beziehung steht er zu den Opfern?

Bei einer Attacke mit einer Stichwaffe in einem Mehrfamilienhaus in Casekow in Brandenburg sind ein jugendlicher Mann und eine Frau getötet worden. Ein weiterer Mann und eine weitere Frau wurden schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der mutmaßliche Täter ist den Angaben zufolge einer der Schwerverletzten und konnte während der Polizeimaßnahmen gefasst werden. Wie der Verdächtige und die Opfer in Verbindung stehen, dazu wollte die Polizei bisher keine Angaben machen.

Was zur Stichattacke führte, ist noch unklar

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Die Hintergründe für das Gewaltverbrechen im Landkreis Uckermark sind noch unklar. Der festgenommene Verdächtige und die drei Opfer sollen alle deutsche Staatsbürger:innen sein.

In einer Wohnung fand die Polizei nach einem Notruf gegen 10 Uhr einen toten Mann und eine tote Frau. Eine schwer verletzte Frau sei in einer Nachbarwohnung gefunden worden, sagte der Sprecher nach ersten Erkenntnissen. Sie habe sich wahrscheinlich dorthin gerettet. Auf einem Hinterhof sei ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Ein Rettungshubschrauber landete am Einsatzort. Die Mordkommission ermittelt.

Die Frau und der Jugendliche, die bei der Gewaltattacke getötet wurden, sowie eine 19 Jahre alte Schwerverletzte wohnten in dem Mehrfamilienhaus, wie der Sprecher sagte. Ob auch der mutmaßliche Tatverdächtige ein Bewohner war, konnte er nicht sagen.

Nähere Angaben zur Person des Verdächtigen machte der Polizeisprecher nicht. Es kam zu Gewalt mit einem "Stichwerkzeug", wie er sagte. Ob es sich um ein Messer handelte, konnte er bislang nicht sagen.