"ProSieben.DasThema.": Darf der Mensch Gott spielen? Thilo Mischkes neue Reportage über Genmedizin

Das Wichtigste in Kürze Thilo Mischke beschäftigt sich in seiner neuen Reportage mit dem Thema: "Genmedizin - Darf der Mensch Gott spielen?"

Am 1. August um 20:15 erscheint die neue Reportage auf ProSieben und auf Joyn

Während die Gesetze bezüglich der modernen Genmedizin in Deutschland noch sehr streng sind, gehören genmedizinische Eingriffe am Menschen in anderen Ländern bereits zur Normalität. Was bedeutet diese Entwicklung für unsere Zukunft als Menschen? Ist sie der Schlüssel für eine Welt ohne Krankheiten und Leid oder vor allem die Lizenz zum Gelddrucken? Thilo Mischke liefert Antworten.

ProSieben-Reporter Thilo Mischke recherchiert

Nach einer kommerziellen Erbgutanalyse muss sich Thilo Mischke mit der unschönen Wahrheit auseinandersetzen: Sein Risiko, an Prostatakrebs, Multipler Sklerose oder Gicht zu erkranken, ist deutlich erhöht. Kann die moderne Genmedizin solche Diagnosen in Zukunft verhindern? In seiner neuen Reportage "ProSieben.Thema. Genmedizin. Darf der Mensch Gott spielen?" liefert Thilo Mischke Antworten.

Die moderne Genmedizin: Fluch oder Segen?

Genmedizinische Eingriffe werden in Deutschland vom Gesetz bisher noch unterbunden. In anderen Ländern wie beispielsweise Cayman Islands ist der Eingriff in die DNA des Menschen bereits Normalität. Auch Lebewesen wie Pferde werden im Ausland schon in großem Umfang und mit hohem finanziellem Gewinn geklont. Wie wird diese Entwicklung die Zukunft des Menschen beeinflussen und wie sind Eingriffe solcher Art ethisch zu vertreten? Den Antworten zu jeglichen Fragen rund um das Thema Genmedizin geht Thilo Mischke in seiner neuen Reportage auf den Grund.