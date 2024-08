Amira Pocher bei "Schlag den Star": Diese knallharte Gegnerin erwartet sie am Samstag

Kein leichtes Spiel für Amira Pocher! Am Samstag trifft sie bei "Schlag den Star" auf eine gnadenlose Gegnerin, die die Show schon einmal gewinnen konnte. Wer das Duell für sich entscheidet, siehst du ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Das Wichtigste in Kürze Am 24. August 2024 , 20:15 Uhr , läuft die nächste Ausgabe von "Schlag den Star" auf ProSieben und im Livestream auf Joyn .

Als Gegnerinnen stehen sich Amira Pocher und Vanessa Mai gegenüber.

Vanessa Mai hat die Show im Jahr 2019 bereits einmal gewonnen.

Hier geht es direkt zum Livestream

Amira Pocher oder Vanessa Mai: Wer gewinnt "Schlag den Star"? Verfolge das Duell im Livestream am Samstag um 20:15 Uhr auf Joyn!

"Schlag den Star": Amira Pocher ist dabei

Wie es der Zufall nun will, wird Amira Pocher in Kürze auf dem Stammsender ihres neuen Partners Christian Dürren zu sehen sein. Am 24. August 2024 ist sie eine der beiden Kandidatinnen bei "Schlag den Star" auf ProSieben.

Gewinnt Vanessa Mai zum zweiten Mal?

Amira Pochers Gegnerin bei "Schlag den Star" ist Vanessa Mai, die bereits über reichlich ProSieben-Erfahrung verfügt.

Die Sängerin trat nicht nur in Sendungen wie "Wer stiehlt mir die Show?" und "Joko & Klaas gegen ProSieben" auf. Doch damit nicht genug.

Auch bei "Schlag den Star" war Vanessa Mai schon einmal zu sehen. Ende 2019 konnte die Sängerin ein mehrstündiges Duell gegen Luna Schweiger für sich entscheiden und ging als Siegerin hervor!

So gewann Vanessa Mai 2019 gegen Luna Schweiger

Wie "Schlag den Star" funktioniert

In bis zu 15 Runden treten bei "Schlag den Star" zwei Gegner:innen im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält 100.000 Euro.

Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool.

Ob sie auch in der Show gegen Amira Pocher erfolgreich sein wird, siehst du am Samstag, 24. August 2024, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Amira Pocher: Verliebt in einen ProSieben-Moderator

Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Amira Pocher ist frisch verliebt in ein bekanntes ProSieben-Gesicht. Überglücklich zeigte sich die Moderatorin und Podcasterin bei einem Event an der Seite ihres neuen Freundes, "taff"-Moderator Christian Düren.

Christian Düren und Amira Pocher: Paar-Premiere auf dem roten Teppich

