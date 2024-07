Premiere bei "Schlag den Star": Erstmals treten zwei Ehepaare gegeneinander an. Vor der Show fliegen zwischen den Carpendales und den Ferchichis bereits die ersten Giftpfeile. Nach einem harten Wettkampf können sich Bushido und Ehefrau Anna-Maria über 100.000 Euro freuen.

Das Wichtigste in Kürze Die Fernseh-Stars Annemarie und Wayne Carpendale batteln sich mit dem Rapper Bushido und seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi.

Im Vorfeld teilten beide Seiten bereits verbal ordentlich aus.

Am Ende triumphierten die Ferchichis und gewinnen 100.000 Euro.

+++ Update, 14. Juli 2024 +++

Dieses Paar hat gewonnen

Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria haben bei "Schlag den Star" gewonnen. Erstmals traten bei der Show zwei Ehepaare gegeneinander an. Die Ferchichis bewiesen im entscheidenden letzten Spiel beim Stapeln von Bierdeckeln das ruhigere Händchen und können jetzt 100.000 Euro mit nach Dubai nehmen. Der Rapper und seine Frau hatten dabei "den Spaß unseresLebens", wie Bushido hinterher via Instagram mitteilte.

"Schlag den Star": Das Duell der Ehepaare

Liebespaar gegen Liebespaar. München gegen Dubai. 17 Jahre Beziehung gegen 13 Jahre Beziehung. 828.000 Follower gegen 3,6 Millionen Follower. Elf Ehejahre gegen zwölf Ehejahre. Fernseh-Stars gegen Rapper. Familie Carpendale (ein Kind) gegen Familie Bushido (acht Kinder).

Am Samstag, 13. Juli, treten erstmals zwei Ehepaare gegeneinander an. Wer gewinnt das Duell der Liebespaare? Annemarie und Wayne Carpendale oder Anna-Maria Ferchichi und Bushido?

Bushido und Wayne Carpendale gehen sich an

Annemarie Carpendale geht mit gemischten Gefühlen ins Duell: "Er ist ja ganz niedlich - aber vor ihr hab ich Schiss." Zu Recht? "Sie fährt die Krallen aus, wenn sie was will", kündigt Bushido seine Ehefrau Anna-Maria an. Und tönt: "Den Berufssohn mit Anhang machen wir platt. Ihr könnt direkt wieder einpacken, ihr Lappen."

Wayne Carpendale lässt sich von dem Gangsta-Getöse nicht einschüchtern: "Rapper? Sind das nicht die, die fürs Singen zu schlecht sind?" Wer nimmt am Ende 100.000 Euro mit nach Hause?

Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Show

In bis zu 15 Runden treten die gegnerischen Paare bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinner erhalten 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.