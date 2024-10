"Schlag den Star": Daniel Donskoy - Max Giesinger hier im kostenlosen Livestream und Free-TV

Am Samstag, 12. Oktober 2024, kommt es bei "Schlag den Star" zum Showdown zwischen "The Voice of Germany"-Coach Max Giesinger und "The Masked Singer"-Gewinner Daniel Donskoy. Wer holt sich die 100.000 Euro?

Neue Folge "Schlag den Star" mit Max Giesinger und Daniel Donskoy Samstag, 12. Oktober 2024, 20:15 Uhr

Giesinger vs. Donskoy: Wer rockt "Schlag den Star"?

Am Samstag wird es wieder spannend: Mit Max Giesinger und Daniel Donskoy treten zwei absolute Show-Profis bei "Schlag den Star" live gegeneinander an.

Max Giesinger, neben seinen Hits auch durch "The Voice of Germany" bekannt, will beweisen, dass er nicht nur singen, sondern auch kämpfen kann. Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy, der bei "The Masked Singer" den Sieg abräumte, ist überzeugt, auch hier den Ton anzugeben.

Wer spielt die erste Geige und wer spuckt nur große Töne? Wer beweist Köpfchen und Geschick? Wer gewinnt die Spiel-Show und sichert sich am Ende 100.000 Euro?

Hey Daniel, du kannst fast alles: Musiker, Schauspieler, Regisseur… Aber was du nicht kannst, ist gegen mich zu gewinnen! Max Giesinger

Sagt der, der bei "The Voice of Germany" nur Vierter geworden ist. Ich habe bei "The Masked Singer" wenigstens richtig abgeräumt! Daniel Donskoy

100.000 Euro und jede Menge Ehre

So funktioniert "Schlag den Star: In bis zu 15 spannenden Runden müssen die beiden Promi-Kontrahenten alles geben. Wer die meisten Spiele für sich entscheidet, nimmt am Ende 100.000 Euro mit nach Hause.

Matthias Opdenhövel moderiert die Abend-Show wie gewohnt und Ron Ringguth sorgt mit seinem Kommentar für die passende Stimmung.

Die neue Folge "Schlag den Star" läuft am Samstag, 12. Oktober 2024, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn!

"Schlag den Star" 2024: Ganze Folgen auf Joyn

Du willst nicht warten bis Samstag Abend? Schau dir jetzt vorherige Folgen von "Schlag den Star" 2024 in voller Länge kostenlos auf Joyn an. Mit dabei:

"Schlag den Star" in voller Länge auf Joyn

Achtung Spoiler: Hier erfährst du alles zu den "Schlag den Star"-Gewinnern und Gewinnerinnen der vergangenen Shows!

"Schlag den Star": Fakten zum Duell Max Giesinger vs. Daniel Donskoy

Datum: Samstag, 12. Oktober

Start: 20:15 Uhr

Duell: Max Giesinger vs. Daniel Donskoy

Free-TV Übertragung: ProSieben

Kostenloser Livestream: Joyn

Beginn des Livestreams: 16:30

Kostenlose Übertragung des "Schlag den Star" Duells auf dem PC schauen

Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet einfach nicht.