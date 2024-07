"Seattle Firefighters" auf Joyn schauen: Prügeleien bei Pride Parade - so geht's weiter

Eines der Highlights im Winter von Seattle ist die Pride Parade. Die ganze Besatzung der Station 19 unterstützt sie als Freiwillige. Als es zum Zusammenstoß mit Demonstranten kommt, läuft alles aus dem Ruder. Zwischen Prügeleien und Verletztenversorgung ist bei "Seattle Firefighters" aber immer noch Zeit für Beziehungsprobleme ...

Die dritte Episode der siebten und letzten Staffel von "Seattle Firefights - Die jungen Helden" trägt den deutschen Untertitel "Akzeptanz" - und darum geht es auch, als sich die ganze Stadt und auch die Truppe von Wache 19 auf die "FABruary Winterparade" vorbereitet. Vor allem für Travis Montgomery (Jay Hayden), der gleich aus mehreren Gründen nervös ist. Sein Vater Paul (Robert Curtis Brown) will ihm bei der Pride Parade seinen Partner Kyle (Kevin Daniels) vorstellen - und Travis seinen Freund Eli Stern (Rob heaps). Das Treffen läuft anders als erwartet, auch weil es vieles in Sachen Homosexualität hochspielt, worüber Travis und sein Vater bislang nicht klar sprachen. Es dauert, bis Travis und sein Dad erkennen, was Akzeptanz bedeutet.

Auch die Laune von Fire Chief Natasha Ross (Merle Dandridge) bleibt nicht so farbenfroh bunt und beschwingt, wie der Umzug sein sollte. Bürgermeister Robel Osman (Emerson Brooks) teilt ihr bei einem Rundgang mit, dass sie das Ministeriumsbudget um zehn Prozent unterschreiten müsse, andernfalls werde sie ersetzt. Immerhin wartet auf Natasha eine süße Überraschung durch ihren Freund Robert Sullivan (Boris Kodjoe).

Maya macht im Tumult eine verstörende Entdeckung

Sullivan, Victoria Hughes (Barrett Doss) und ihr Ex Theo Ruiz (Carlos Miranda) bekommen es mit dem Trio Erica, Jazzy und Sienna zu tun, das seiner guten Laune offensichtlich mit Drogen nachgeholfen hat. Dabei hat sich Erica bei einem Unfall am Zaun böse verletzt. Muss sie in die Notaufnahme?

Währenddessen sorgen Demonstrant:innen mit homophoben Parolen für so viel Stress, dass sogar die gerade beförderte Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) kurz die Nerven zu verlieren droht. Als vermummte Gestalten eine Prügelei anzetteln, muss sich auch Maya DeLuca-Bishop (Danielle Savre) ins Getümmel stürzen, obwohl sie viel lieber daheim in ihrem neuen Haus mit Carina (Stefania Spampinato) und Liam wäre. Als sie sich die Vermummten genauer betrachtet, glaubt sie in einem von ihnen ihren Bruder Mason (Cameron Cowperthwaite) zu erkennen. Plötzlich gibt es einen Knall. War es ein Pistolenschuss? Die Menge gerät in Panik ...

Auf der Station hält Sean Beckett (Josh Randall) die Stellung, ausgerechnet am ersten Arbeitstag nach seinem Entzug. Da klopft es und es steht ihm plötzlich ein Pride-Besucher gegenüber, im Engelskostüm und mit einem Medikamentenproblem ...

Du willst wissen, was es mit dem ungewöhnlichen Gast auf sich hat? Die neue Folge siehst du jederzeit auf Joyn oder am Montag, den 29. Juli, um 21:15 Uhr im Free-TV auf ProSieben.