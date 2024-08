"Seattle Firefighters"-Vorschau: Natasha bekommt völlig unerwarteten Besuch

Metaphorische Brände gilt es in der Folge "Krisenbewältigung" bei den "Seattle Firefighters" zu löschen. Die größten "Brandherde" gibt's eben mitunter im Familienkreis. So verschränkt sich etwa der Konflikt zwischen Ben (Jason George) und Sohn Joey (Noah A. Gerry) mit dem Schicksal zweier Migranten.

Ambulanz-Tag auf der Station 19: Ben (Jason George) bringt Joey (Noah Alexander Gerry) mit und schnell wird allen klar: Zwischen Vater und Sohn hat es ordentlich gekracht und die Luft ist dick. Denn Ben hat herausgefunden, dass Joey sein Medizin-Vorstudium hingeschmissen hat. "Wozu noch was lernen, wenn die Welt eh am Arsch ist", findet der und wird nicht müde, auf die Missstände im US-Gesundheits-System, auf die Umweltzerstörung und andere Krisenherde hinzuweisen. Dennoch packt er mit an, als eine Vielzahl verletzter südamerikanischer Geflüchteter auf die Station strömt.

Das Zusammentreffen mit dem geflüchteten Arturo und dessen Sohn Rafael (Ryan Anderson Lopez) bringt beide Vater-Sohn-Gespanne zum Nachdenken. Arturo plagen Schuldgefühle wegen der schweren, durch Stacheldraht herbeigeführten, Bein-Verletzung seines Sohnes, die er zunächst nicht ernst genommen und ihn darum weitergezogen hat. "Wir wollen das Beste für unsere Söhne - und manchmal, da machen wir Fehler", erkennt Ben.

Der größte Fehler ihres Lebens?

Währenddessen steht für Natasha (Merle Dandridge) ihre Verlobungsparty bevor, als sie unerwarteten Besuch bekommt: Ihre Halbschwester Jinny (Kim Yinjin) ist extra aus Korea gekommen! Allerdings nicht zum Feiern: Sie hält Natashas Entschluss, Robert zu heiraten, für einen großen Fehler. Immerhin hat der sie einst sehr verletzt. Eindringlich versucht Jinny, Natasha die Verlobung auszureden. Doch hat sie mit ihrer Einschätzung wirklich recht?