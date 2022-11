Hai-Angriffe im Urlaub: An diesen Stränden ist im Urlaub Vorsicht geboten

Die neusten Meldungen aus Ägypten versetzen viele in Angst und Schrecken, denn es gab im Sommer 2022 an dem beliebten Badestrand "Sahl Hasheesh" gleich zwei tödliche Hai-Angriffe innerhalb kürzester Zeit. Kann ich im Urlaub noch beruhigt baden gehen? Diese Frage stellen sich jetzt viele Reisende. An welchen Stränden in Europa es bereits Hai-Angriffe auf Menschen gegeben hat, erfährst du hier…