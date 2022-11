Sternzeichen

Mondkalender: Haare schneiden ist an diesen Tagen ideal

Der nächste Friseurtermin steht an und du fragst dich, welcher Zeitpunkt am günstigsten dafür ist? Nach dem Mondkalender gibt es Tage, an denen besser ist deine Haare zu schneiden als an anderen – natürlich kannst du diese ganz auf deine Bedürfnisse abstimmen. Das Haar wächst nämlich an manchen Tagen schneller, an anderen langsamer oder sieht an bestimmten Tagen besonders kräftig aus. Welche die günstigsten Tage zum Haarschneiden nach Mondkalender sind, verraten wir dir jetzt.