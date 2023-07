Wissen - taff

Nationalpark in Thailand schickt Müll per Post an Camper zurück

Stinkendes Souvenir aus dem Thailand-Urlaub: Nachdem zahlreiche Besucher im Khao Yai Nationalpark bei Bangkok Unmengen von Müll einfach zurückgelassen haben, hat ihnen Umweltminister Varawut Silpa-archa per Post einen Denkzettel verpasst.