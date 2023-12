16 Personalities: Diese Persönlichkeiten ergänzen sich perfekt!

Ein Persönlichkeitstest kann dir nicht nur dabei helfen, dich selbst besser zu verstehen, sondern auch andere. Das ist insbesondere bei der Suche nach der großen Liebe hilfreich. Welche Persönlichkeiten laut Myers-Briggs-Typenindikator besonders gut zusammenpassen, erfährst du hier!

Wer passt zu wem? Der Typenindikator verrät's

Ist dein Date ein gutes Match? Das verrät dir zukünftig vielleicht dieser Persönlichkeitstest. Der Myers-Briggs-Typenindikator wurde von Carl Gustav Jung entwickelt und unterteilt die Persönlichkeitstypen in vier Dimensionen. Schriftstellerin Katharine Cook Briggs und Politikwissenschaftlerin Isabel Myers entwickelten das Ganze weiter, indem sie die grundlegende Einstellung eines Menschen gegenüber der Welt in introvertiert sowie extrovertiert differenzierten und darauf aufbauend vier weitere Punkte einbezogen: Denken, Fühlen, Empfinden, Intuition.

Du findest den Test, der circa 15 bis 20 Minuten deiner Zeit in Anspruch nimmt, online: 16-Persönlichkeitstypen-Test.

Daraus ergeben sich folgende 16 Persönlichkeitstypen:

INTJ – Architekt

INTP – Logiker

ENTJ – Kommandeur

ENTP – Debattierer

INFJ – Advokat

INFP – Mediator

ENFJ – Protagonist

ENFP – Aktivist

ISTJ – Logistiker

ISFJ – Verteidiger

ESTJ – Exekutive

ESFJ – Konsul

ISTP – Virtuose

ISFP – Abenteurer

ESTP – Unternehmer

ESFP – Entertainer

Im Clip: Kennst du die Big Five? Sie gelten als Schlüssel unserer Persönlichkeit

Welche Persönlichkeitstypen passen zusammen?

Der 16-Persönlichkeiten-Test hilft dabei, Stärken sowie Schwächen zu erkennen. Das kann auch in der Liebe von großem Vorteil sein. Schon von vornherein zu wissen, welche Eigenschaften kollidieren oder sich hervorragend ergänzen, kann die Partner:innensuche vereinfachen und dazu beitragen, ein besseres Verständnis füreinander zu entwickeln. Dabei dürfen wir allerdings nicht vergessen, dass es sich immer noch um eine Theorie handelt und insbesondere das Zusammenspiel von Lebenserfahrung und Bedürfnissen jedes Einzelnen ebenfalls direkten Einfluss darauf hat, wie gut man zusammenpasst.

ENTP-ENFP, ENTJ und ENFJ

Diese Persönlichkeiten besitzen entscheidende Ähnlichkeiten hinsichtlich ihrer introvertierten sowie extrovertierten Eigenschaften. Sie bringen ein sehr gutes Verständnis dafür mit, wenn die andere Person mal mehr Raum braucht oder ein besonderes Bedürfnis von Nähe verspürt. Das wirkt sich auch ganz allgemein positiv auf die Beziehung und das Grundvertrauen aus.

ESTP-ESFP, ESTJ, INFJ

Hier treffen echte Kommunikationsexpert:innen aufeinander, was zwar dazu führt, dass auch kleine Probleme mitunter bis ins Detail ausdiskutiert werden, aber sich zumindest keine Gefühle unnötig anstauen. Zudem charakterisieren sich ESTP-ESFP, ESTJ und INFJ durch ihre gesellige, aktive und energetische Persönlichkeit.

ESTJ-ESFJ, ESTP, ISTJ

Diese Organisationstalente sind versiert und gehen Herausforderungen zielstrebig und logisch an, genauso wie ihre Beziehungen. Dasselbe erwarten sie von ihren Partner:innen. Ihnen ist bewusst, dass sich nicht immer alles mit dem Verstand erklären oder angehen lässt, aber sie vertrauen dennoch nicht genug auf ihr Bauchgefühl, wenn das mal nötig ist.

ESFJ-ISTP, ESTP, ESTJ

Diese ex- und introvertierten Typen schätzen die Harmonie in ihrer Beziehung und schaffen Balance durch ihre Unterschiedlichkeiten. Das bedeutet, jede:r von ihnen bringt Stärken und Schwächen mit, die sie gegenseitig auffangen und die von großem Nutzen für beide sind. Zwar sind die extrovertierten Menschen nach außen hin auffallender und stehen mehr im Rampenlicht, die Strippenzieher sind jedoch die introvertierten Partner:innen in der Beziehung.

ISTJ- ISTP, INFJ, ISFJ

ISTJ und INFJ sind perfekt aufeinander abgestimmt, da beide ergebnisorientiert vorgehen und eine ähnliche Vorstellung davon haben, ihre Ziele zu erreichen. ISTJs haben einen systematischen Ansatz, wenn es um Beziehungen geht. Sie legen großen Wert auf Stabilität, was sie zum einen von ihrem Umfeld einfordern, aber auch wieder stets gewillt sind zu geben. ISTJs Persönlichkeiten verstehen sich auch gut mit ISFJs und ISTPs.

ISTP-INFP, ISFP, ESFP

Die Kompatibilität zwischen wahrnehmenden Persönlichkeiten ist in der Regel sehr hoch, denn sie lieben Abenteuer und sind gerne spontan. Für eine gute Beziehung ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Gefühlen und Gedanken zu haben und diese zu reflektieren.

ISFJ-ISTJ, ISFP, ESFJ

ISFJ-ISTJ, ISFP und ESFJ sind klare Worte sehr wichtig. Sie lernen gerne dazu, indem sie sich regelmäßig in neue Situationen begeben und neuen Herausforderungen stellen. Sie wollen zusammen die Welt erkunden und bauen ihre Beziehung auf gemeinsamen Erfahrungen auf.

ISFP-ESFP, ISFJ, ESFJ

ISFJ, ESFJ und ESFP sind hervorragend mit ISFP kompatibel. Sie konzentrieren sich lieber auf das Abstrakte und Theoretische, als auf ihre Gefühle und Erfahrungen und gehen auch ihre Beziehung logisch an, oder versuchen es zumindest. Da alle von ihnen diese Tendenzen aufweisen, ist es hilfreich, bewusst emotionale Diskussionen zu führen.

ENFP-ENTJ, INTP, INTJ

Bei INTJ, INTP und ENTJ handelt es sich um besonders kreative Menschen, die leichte Schwierigkeiten haben, ihre Ideen immer in die Tat umzusetzen. Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, müssen sie als Team agieren, gemeinsam organisieren und Entscheidungen treffen. Dann wird alles gut, da dies ihre Beziehung regelrecht beflügelt.

INTP-INFP, ENTP, ENFP

INTP passt gut zu INFP sowie zu ENTP und ENFP. Sie wissen, wie sie ihre Unterschiede am besten ausgleichen und so zur Stärke des anderen werden. Sie sind sehr emotionale Menschen, die gerne über Gefühle sprechen und Probleme in der Beziehung ausdiskutieren.

INFP-ENFJ, INFJ, ISFJ

INFPs passen sehr gut mit ENFJ, INFJ und ISFJ zusammen. Die einen haben Probleme damit, Entscheidungen zu treffen, die anderen wissen, worauf es dabei ankommt. Sie geben einander Sicherheit und Geborgenheit und sind sich darüber bewusst, was ihnen in einer Beziehung wichtig ist.