3 mitreißende historische Romane im Sommer 2024

Spätestens seit Bridgerton ist klar: Romane mit einem historischen Setting sind spannend und mitreißend - ganz egal, ob man in der Schule ein Ass in Geschichte war. Unsere Top 3 der besten historischen Romane für den Sommer 2024 - und einen ganz besonderen Tipp!

"Die Frauen der Familie Carbonaro" von Mario Giordano

"Die Frauen der Familie Carbonaro" von Mario Giordano © Penguin Random House Verlagsgruppe

Die Familiensaga von Schriftsteller Mario Giordano ist so erfrischend wie ein Schluck kalte Zitronenlimonade an einem heißen Sommertag. Das Schicksal dreier Frauen ist geknüpft an eine spannende Zeitreise durch Sizilien nach Deutschland.

Darum geht es:

Eine Familiensaga, die über ein ganzes Jahrhundert erzählt wird. Pina, die herrschen will, Anna, die singen will und Maria, die die Hosen anhaben will. Drei Frauen, die sich unterscheiden und doch für immer durch familiäre Bande miteinander verwoben sind. Ihre Geschichte beginnt Ende des 19. Jahrhunderts und bringt sie von Sizilien nach Deutschland, erzählt von Fluch ihrer Vorfahr:innen, von Enttäuschungen und Erfolgen, von Wünschen und geplatzten Träumen, von Bomben und Bienenstich. Und vom Glück, dass die Carbonaro-Frauen nie gänzlich verließ.

Erscheinungsdatum: 13. März 2024

"Zebras im Schnee" von Florian Wacker

"Zebras im Schnee" von Florian Wacker © copyright Piper Verlag GmbH 2022

Was tust du, wenn du deine Mutter plötzlich ganz neu kennenlernst? Florian Wackers Roman beschäftigt sich mit der Vergangenheit und wie sie unsere eigene Wahrnehmung verändern kann.

Darum geht es:

Richard Kugelmann ist Kunsthistoriker in New York, der bei Recherchen über ein Stadtplanungsprogramm ausgerechnet über ein Foto seiner eigenen Mutter Franziska stolpert. Aufgenommen irgendwann Ende der 1920 in Frankfurt am Main von Ella Burmeister. Seine Neugierde packt ihn und er taucht ab in die Lebensgeschichte von Ella, einer nach dem Krieg vergessenen Künstlerin. Wenn er mehr zu ihr finden würde, wäre seine eigene geplante Ausstellung eine Sensation! Aber eine Frage bleibt: Wieso hat seine Mutter nie über Ella geredet, nachdem sie 1933 in die USA geflohen ist? Richards Suche nach Antworten in der Vergangenheit stellt sein Leben für immer auf den Kopf.

Erscheinungsdatum: 28. März 2024

"Essex Dogs" von Dan Jones

"Essex Dogs" von Dan Jones © 2024 Verlag C.H.Beck oHG

Roh und schonungslos nimmt Dan Jones seine Leser:innen mit zu denen, die ein Krieg am meisten zu spüren bekommen: die Menschen, die für eine Sache kämpfen, die am Ende des Tages nicht ihre ist.

Darum geht es:

Der Hundertjährige Krieg beginnt. Das wissen die zehn Söldner natürlich noch nicht, als sie im Juli 1346 zur Schlacht um den französischen Thron ziehen, als Vorhut der englischen Flotte. Die zehn Söldner, das sind die Essex Dogs, die von jetzt an um ihr Überleben kämpfen müssen - und eisern zusammenhalten in einem Leben aus Angst, Gefahr, Schlamm und Hunger. Anführer Loveday will alles tun, um seine Männer wieder nach Hause zu bekommen. Nichts kann ihn ablenken, doch diese mysteriöse Frau geht ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf…

Erscheinungsdatum: 15. Februar 2024

Sommer-Highlight: "Savannah - Aufbruch in eine neue Welt" von Malou Wilke

"Savannah – Aufbruch in eine neue Welt" von Malou Wilke © dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 2024

Auf diesen historischen Roman müssen wir noch ein wenig warten, wissen aber jetzt schon, dass er Fans den Sommer versüßen wird! Malou Wilke nimmt uns mit auf eine aufregende Reise einer jungen Frau im 18. Jahrhundert, die sich gegen alle Widrigkeiten behauptet. Dabei zeigt die Autorin eindrucksvoll, wie sehr Hoffnung und Realität auseinanderklaffen können - und wie wichtig es ist, nicht aufzugeben.

Darum geht es:

Nellie ist schwanger - und das unverheiratet. Ihr Vater verstößt sie und es gibt nichts, was in Preußen noch auf sie wartet. Also will sie sich James Oglethopre anschließen, einem Visionär, der in Amerika mit anderen mutigen Auswanderern eine Siedlung namens Georgia gründen will. Nach einer ansprechenden Schiffsreise setzt Nellie im Januar 1733 endlich Fuß ins wilde South Carolina. Hier lernt sie ganz neue Gefahren kennen. Ein hartes Leben erwartet sie, in dem sie sich jeden Tag ihren Platz neu erkämpfen muss. Besonders die Waisenkinder der Siedlung haben es ihr angetan - und der englische Anwalt Samuel, der ihr in dunklen Zeiten zur Seite steht.

Erscheinungsdatum: 13.06.2024