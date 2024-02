4 Gründe zum Valentinstag einen Liebesbrief zu schreiben

Mit einem Liebesbrief machst du nachhaltig Eindruck, denn diese Art einer Liebesbekundung ist nicht alltäglich. In Filmen sehen wir immer wieder, dass Menschen im Gedächtnis bleiben, die romantische Briefe verfassen. Im Netflix-Hit "To all the Boys I loved before” oder dem Romantikklassiker "P.S. Ich liebe dich" beobachten wir das. Auch im Teenie-Drama "10 Dinge, die ich an dir hasse" sorgt der Liebesbrief für einen prägenden Moment.