Ab auf die Piste: Entdecke die billigsten Skigebiete

Skifahren wird teurer. Gestiegene Energiepreise und grüne Pisten zwingen die Skigebiete, ihre Preise zu erhöhen. Damit du trotzdem auf die Bretter steigen kannst, haben wir die günstigsten Skigebiete 2023 für dich recherchiert!

Günstige Skigebiete in Süddeutschland

In der aktuellen Saison haben viele Skigebiete aufgrund der gestiegenen Energie- und Betriebskosten ihre Preise für Skipässe deutlich angehoben. Viele können sich den Pistenspaß nur noch selten leisten. Es lohnt sich aber, Preise zu vergleichen, denn in einigen Regionen kann man tolle Wintertage auf der Skipiste verbringen und die Ausgaben trotzdem gering halten.

Im Ferienland Schwarzwald im Südwesten Deutschlands können Familien günstig Skifahren und einen Urlaub im Schnee verbringen, bei dem die Ausgaben überschaubar bleiben. In einem Umkreis von etwa 15 Kilometern gibt es unterschiedliche Skilifte und abwechslungsreiche Abfahrten. Mit der Verbundkarte für 18 Euro kannst du neun Skilifte nutzen und 25-mal hinabfahren.

In der Nähe der Ferienregion Oberstdorf liegt das Skigebiet Stinesser in Fischen im Allgäu. Es bietet vor allem Ski-Einsteiger:innen und Familien ideale Bedingungen. Die Tageskarte für die Stinesser Lifte kostet für Erwachsene 22 Euro und für Kinder 15 Euro. Wer in Fischen in einer Unterkunft übernachtet und die Gästekarte Fischen besitzt, fährt tagsüber sogar kostenlos Ski.

Auch in den bayerischen Alpen gibt es Skigebiete mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis:

Skigebiet Winklmoosalm bei Reit im Winkl: Tagespass 28,50 Euro für 12 Pistenkilometer, für Kinder 14,50 Euro. Kinder bis Jahrgang 2017 fahren in Begleitung eines Elternteils kostenlos.

Skigebiet Sudelfeld bei Bayrischzell: 48 Euro für 31 Pistenkilometer, ab 12 Uhr kostet der Skipass 39 Euro.

Skigebiet Brauneck-Wegscheid bei Bad Tölz: Skipass 48 Euro für 34 Pistenkilometer, ab 14:30 Uhr kostet er 25 Euro.

Wem es nicht auf die Größe des Skigebiets ankommt, sondern darauf, möglichst wenig für den Skipass zu bezahlen, kann zum Beispiel ins Skigebiet Hirschberg nach Kreuth am Tegernsee fahren. Dort kostet ein Skipass 23 Euro für zwei Pistenkilometer. Übernachtungsgäste mit Tegernsee Card bezahlen für eine 4-Stunden-Skikarte nur 9 Euro.

Im Clip: Diese Skigebiete in Europa sind am günstigsten

Günstige Skigebiete in Mitteldeutschland

Zu den günstigsten Skigebieten in Deutschland gehört das Wintersportzentrum Kreuzberg im Naturpark Bayerische Rhön. Es ist aus ganz Deutschland gut zu erreichen. Der Tagesskipass für einen Erwachsenen kostet 19 Euro, auch die Übernachtungspreise der Unterkünfte in der Umgebung sind moderat.

Auch im Skigebiet Wurmberg Braunlage können Skifans zu relativ niedrigen Preisen Ski fahren. Die Region liegt weiter nördlich im Harz und bietet diverse Abfahrten für Anfänger:innen und Geübte. Sogar die längste deutsche Skipiste nördlich der Alpen mit einer Länge von 4,3 Kilometern gibt es dort. Der Skipass kostet 42 Euro und gilt für 12 Pisten und sechs Lifte.

Günstige Skigebiete in Österreich

Verschneite Natur, traumhafte Kulissen und urige Bergorte – ein Skiurlaub in Österreich ist ein großes Vergnügen. Wo man relativ günstig Ski fahren kann?

Im familienfreundlichen Skigebiet Galtür in der Region Paznaun-Ischgl gibt es abwechslungsreiche Pisten auf 43 Kilometern. Der Skitagespass kostet 46,50 Euro.

Wer auf der Piste keinen Trubel mag, ist im Skigebiet Tirolina in Hinterthiersee im Kufsteiner Land richtig. Dort geht es noch ruhiger zu, es gibt eine rote, blaue und schwarze Piste. Der Tagespass kostet 25 Euro und kann auch für das benachbarte Skigebiet Schneeberg-Hagerlifte in Vorderthiersee genutzt werden.

Zu den günstigsten großen Skigebieten in Österreich gehört die Region Obertauern im Salzburger Land. Dort gibt es über 100 Pistenkilometer und 26 Lifte für einen Tagesskipass von 53 Euro pro Person.

Günstige Skigebiete in Tschechien

Die Skigebiete in Tschechien sind meist preisgünstiger als in Deutschland oder Österreich. Das Skigebiet Spindlermühle gilt als schönste Skiregion in Tschechien und ist auch Austragungsort des alpinen Ski-Weltcups. Skifans lockt das Gebiet mit über 25 Pistenkilometern und modernen Lift- und Beschneiungsanlagen. Die Preise für die Skipässe sind flexibel und passen sich an Faktoren wie Auslastung der Anlage oder das Wetter an. Der günstigste Tagespreis liegt bei etwa 15 Euro.

Das Skigebiet Náprava beim Kurort Sankt Joachimsthal im Erzgebirge ist nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Dort gibt es knapp vier Pistenkilometer und einen Skipass für etwa 20 Euro pro Person.

Tipps, mit denen du beim Skifahren Geld sparst

Damit du dir beim Skifahren keine Sorgen um dein Budget machen musst, sondern einfach die Zeit genießen kannst, haben wir ein paar Tipps, wie du Geld sparen kannst:

Kleine Skigebiete sind günstiger als große. In einigen bekommt man einen Tagesskipass bereits für etwa 20 Euro.

Wer nicht nur einen Tagesausflug unternehmen möchte, sondern einen Skiurlaub in den Bergen plant, sollte einen Mehrtagesskipass buchen. Er ist günstiger als mehrere einzelne Tagespässe.

In der Nebensaison sind Skipässe oft zu ermäßigten Preisen erhältlich. Wer außerhalb der Weihnachtsferien und am Anfang und Ende der Skisaison in den Skiurlaub fährt, spart also Geld.

In einer Ferienwohnung zu übernachten kostet meist weniger als ein Zimmer in einer großen Hotelanlage zu buchen. Dort kann man selbst kochen und so seine Ausgaben für Restaurantbesuche reduzieren.

In den meisten Skigebieten gibt es Ermäßigungen für Kinder und Jugendliche. Im Bregenzerwald in Österreich ist das Skifahren für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren zum Beispiel kostenlos und die Kinder können zu bestimmten Zeiten sogar an einem kostenlosen Skikurs teilnehmen.

Alle Preise ohne Gewähr, Stand 03.01.2023