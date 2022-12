Wahre Liebe erkennen: Daran merkst du, wie echt die Gefühle wirklich sind  

Die wahre Liebe finden? Das möchten wir doch alle! Du willst wissen, ob dein Schatz "The One" für dich sein könnte? Diese 10 Anzeichen verraten dir, ob eure Liebe wirklich echt ist...

Anzeige

Nur wer sich selbst liebt, kann auch geliebt werden – kommt dir dieser Spruch bekannt vor? So abgedroschen das Ganze auch klingen mag, da ist definitiv etwas dran. Selbstzufriedenheit und Selbstliebe machen etwas mit unserer Ausstrahlung und mit unserer Art, Beziehungen zu führen. Hast du das Gefühl, du brauchst in dieser Disziplin noch etwas Nachhilfe? Wie haben Übungen für mehr Selbstliebe.

Vielleicht sind ein Mangel an Selbstliebe und Unsicherheit die Gründe dafür, dass uns Entscheidungen und echte Bindungen häufig schwerfallen. Wenn es jedoch gut läuft, treffen wir früher oder später auf eine Person, die vielleicht genau das mitbringt, wonach wir gesucht haben. Doch woher wissen wir, ob es wirklich wahre Liebe ist – oder vielleicht nur ein kurzes Strohfeuer?

Schmetterlinge im Bauch sind oft ein Anzeichen für Verliebtsein: Doch hinter dem Kribbeln kann noch viel mehr stecken. Lies hier, was Schmetterlinge im Bauch bedeuten. Passt ihr zusammen? Diese Fragen sollte sich jedes Paar stellen.

Was ist wahre Liebe?

Wahre Liebe ist vielschichtig und hat für jeden Menschen eine andere Bedeutung, abhängig von Wertvorstellungen, Erwartungen und Sehnsüchten. Dementsprechend lässt sich nur schwer eine pauschale Definition für die wahre Liebe finden. In jedem Fall sollte sie dir ein tolles Gefühl geben, genauso wie Sicherheit und Geborgenheit.

Im Clip: So erkennst du den Unterschied zwischen Verliebtsein und wahrer Liebe

Gibt es die wahre Liebe wirklich?

Du fragst dich, ob es wahre Liebe wirklich gibt? Absolut! Sie zu finden ist allerdings nicht immer leicht. Zwar existieren knapp 7,75 Milliarden Menschen auf der Welt, aber die eine Person zu finden, mit der sich eine tiefe Verbindung eingehen lässt: Puh, das kann manchmal echt mühselig sein. Zum Glück gibt es aber viele Dating-Apps wie Tinder, Lovoo und Bumble, die Singles die Suche erleichtern.

Anzeige

Anzeige

Die Anzeichen helfen dir extrem, deinen Traummann oder deine Traumfrau zu erkennen.

Wie erkennt man die wahre Liebe? 10 Anzeichen für tiefe Gefühle

Dass es die wahre Liebe wirklich gibt, steht fest. Zumindest für uns – ein paar Pessimisten, die anders darüber denken, gibt es aber mit Sicherheit auch. Doch woran erkennt man sie eigentlich? Und wie fühlt sie sich an? Das verrät dir, dass deine Liebe echt ist:

1. Ehrlichkeit

Ehrlichkeit ist das Fundament jeder guten Beziehung und wahre Liebe hat nur eine Chance, wenn du und dein:e Partner:in offen und ehrlich kommunizieren. Das gilt für Wünsche, Vorstellungen, Komplimente, aber auch Fehler. Niemand ist perfekt, aber nur mit ehrlichen Worten hat wahre Liebe eine Chance!

Anzeige

2. Vertrauen

Wahre Liebe erkennst du daran, dass ihr euch gegenseitig vertraut. Das betrifft sowohl das Thema Eifersucht als auch das große Ganze. Wahre Liebe gibt dir das Gefühl, dich vollkommen fallen lassen zu können.

3. Freiheit

Wer einander liebt, schenkt sich Freiheit. Es ist wichtig, dass jede:r auch außerhalb der Liebesblase existiert und sich frei entfalten kann.

Anzeige

Anzeige

4. Leidenschaft

Eine pauschale Definition für Leidenschaft zu finden, ist fast so schwer wie die Definition der wahren Liebe. Sie bedeutet Sehnsucht und ehrliches Begehren in einer Partnerschaft.

Sprecht ihr die gleiche Sprache der Liebe? News 5 Sprachen der Liebe: Ist dein Schatz glücklich in der Beziehung? Daran erkennst du es Wir verraten dir, wie du mit der Theorie der Love Language die Liebessprache deines Schatzes lesen kannst 30.12.2022

12:22 Uhr

5. Verständnis und Empathie

Wahre Liebe setzt voraus, sich in den anderen oder die andere hineinzuversetzen und Mitgefühl zu zeigen.

6. Loyalität

Loyalität spielt ebenso eine große Rolle. Wahre Liebe sollte dir die Sicherheit geben, dass dein:e Partner:in hinter dir steht und dir sowohl in guten wie in schlechten Zeiten den Rücken stärkt.

7. Respekt

Wahre Liebe trifft sich auf Augenhöhe. Ihr respektiert euch gegenseitig und du solltest nur so handeln, wie du es dir auch von deinem oder deiner Auserwählten wünschst.

8. Toleranz und Akzeptanz

Was wahre Liebe ist? In jedem Fall Toleranz und Akzeptanz. Ihr seid zwei eigenständige Personen mit Ecken und Kanten – und das ist auch gut so.

9. Verzeihen

Menschen machen Fehler, die mal mehr und mal weniger schwer wiegen. Wahre Liebe vergibt – vorausgesetzt, die Umstände lassen dies zu. Das kann deine Beziehung sogar weiter stärken.

10. Gemeinsamkeiten

Hier geht es nicht darum, immer dieselbe Meinung oder alle Interessen zu teilen, schließlich sind Gegensätze auch etwas Gutes und halten eine Beziehung lebendig! Vielmehr erkennst du wahre Liebe daran, dass ihr gemeinsame Wege für die Zukunft findet.

Ehrlichkeit, Vertrauen, Leidenschaft: Diese Anzeichen, verraten, ob es Liebe ist! © Zoonar | Channel Partners

Wahre Liebe bei Männern

Zeigt sich wahre Liebe bei Männern und Frauen auf andere Weise? Unter Umständen ja, was vermutlich an gesellschaftlichen Konstrukten liegt und damit zu tun hat, wie wir aufwachsen. Wer kennt nicht die stereotypen Vorstellungen von männlichen Liebesbeweisen. Aber eigentlich ist es ganz einfach:

Er nimmt sich Zeit für dich.

Er fragt dich um Rat.

Er vertraut sich dir an.

Er macht Kompromisse.

Er investiert Mühe in eure Beziehung.

Er interessiert sich für dich.

Er respektiert dich.

Er plant seine Zukunft mit dir.

Wahre Liebe bei Frauen

Ob die Liebe bei Frauen echt ist, lässt sich ebenfalls an einigen Faktoren erkennen – zumindest oberflächlich. Und zu einem großen Teil überschneiden sich die Kriterien natürlich auch mit denen, die die Liebe der Männer beweisen: