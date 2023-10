Astrologie: Diese Sternzeichen neigen dazu, in der Liebe rasch das Interesse zu verlieren

Das Wichtigste in Kürze Bestimmte Wesenszüge machen es einigen Sternzeichen schwer, das Interesse zu behalten.

Besonders vorsichtig solltest du bei den Sternzeichen Zwillinge, Löwe, Schütze, Wassermann und Fische sein.

Bestimmte Red Flags können dich früh vor einer Enttäuschung bewahren.

Einige Sternzeichen haben Probleme damit, sich langfristig festzulegen und zu binden. Welche das sind und warum es ihnen so schwerfällt, dauerhaft das Interesse zu behalten, erfährst du hier!

Diese 5 Sternzeichen verlieren schnell das Interesse

Ob online oder offline - Dating ist keine einfache Sache. Die Chemie muss stimmen, zudem spielt der Zeitpunkt eine wichtige Rolle und auch das Interesse aneinander sollte länger als zwei Minuten anhalten. Aber genau das ist oft das Problem. Eben noch auf Wolke Sieben und im nächsten Moment hörst du nichts mehr? Du merkst, wie Nachrichten, Anrufe und Treffen nach und nach weniger werden? Da fragt man sich natürlich, was da los ist.

Die Gründe, warum das Interesse bei einigen Menschen so schnell abflacht, sind ganz verschieden. Es können persönliche Umstände sein oder das Gefühl, sich doch noch nicht bereit für eine Beziehung zu fühlen. Manchmal passt es einfach nicht gut genug, andere wiederum leiden unter Beziehungsangst und flüchten lieber, bevor es zu ernst wird. Manchmal steckt auch die Dating-Masche Benching dahinter. So oder so ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass es selten ausschließlich an dir liegt. Menschen kommen und gehen im Leben. Das Einzige was du tun kannst, ist weitermachen und dich davon nicht beirren lassen. Schließlich ist Dating nicht nur anstrengend, sondern kann auch richtig viel Spaß machen. Die Angst vor einer Enttäuschung sollte niemanden davon abbringen, weiter neue Bekanntschaften zu machen und an die wahre Liebe zu glauben, denn früher oder später kann die jede:r von uns finden.

Ein guter Ratschlag ist jedoch, aufmerksam zu sein und auf bestimmte Signale zu achten, wenn das Gefühl aufkommen sollte, dass die andere Person das Interesse verliert. Auch das Sternzeichen des anderen kann darauf hinweisen, wie sich eure Dating-Beziehung entwickelt. Einige Sternzeichen verlieren durch ihre Wesenzüge nämlich besonders schnell das Interesse. Sie sind stets auf der Suche nach einem neuen Abenteuer, haben Probleme sich festzulegen oder wollen Distanz wahren. Vor welchen Sternzeichen du dich in Acht nehmen solltest, verraten wir dir. Noch ein Hinweis: Das bedeutet natürlich nicht, dass das auf jede Person mit diesem Sternzeichen immer zutrifft. Es handelt sich eher um Tendenzen und kleine Red Flags, auf die es achten gilt.

Zwillinge

Damit Zwillinge das Interesse behalten, braucht es einiges an Überzeugungskraft - oder sagen wir eher Anziehungskraft. Dieses Sternzeichen ist auf der Suche nach spannenden und positiven Einflüssen und bringt eine große Erwartungshaltung mit. Zwillinge können sich in Sekundenschnelle für eine Sache begeistern, doch genauso schnell verlieren sie wieder das Interesse. Sie sehnen sich zwar nach einer engen, ehrlichen romantischen Verbindung, doch haben stets die Angst, etwas anderes zu verpassen. Es könnte ja noch etwas Besseres kommen. Das ist der Grund, warum sie sich nur selten auf eine tiefergehende Beziehung einlassen und sich ehrlich öffnen, womit sie ihrem eigenen Glück aber auch selbst gerne mal im Weg stehen. Solltest du erste Anzeichen bemerken, behalte das Ganze im Blick und sprich es gegebenenfalls an. Zudem solltest du dich auf ein Hin und Her einstellen, aber früh genug die Reißleine ziehen, wenn du darunter leidest!

Löwe

Löwen stehen gerne im Mittelpunkt und sehnen sich nach dem Gefühl, von anderen gebraucht zu werden. Sie wollen bewundert und geschätzt werden und lassen sich liebend gerne als Held:in und fester Anker im Leben feiern. Feste Bindungen sind ihnen wichtig, aber nur solange, wie sie genügend Bestätigung erhalten. Sollte das Gegenüber aber selbst das Rampenlicht einnehmen oder zu unabhängig scheinen, sucht der Löwe schnell das Weite. In Ihren Augen gibt es nur Platz für eine:n auf der Bühne - was für die andere Person entweder bedeutet, sich unterzuordnen oder damit zu leben, dass der Löwe schnell das Weite sucht. Und ersteres ist nun wirklich keine Option.

Schütze

Dieses Feuerzeichen liebt Abenteuer und braucht jede Menge Aufregung im Alltag. Sollten Schützen ernsthaft auf der Suche nach einer Partnerin bzw. einem Partner sein, liegt die Messlatte hoch. Schützen halten Ausschau nach Menschen mit dem gleichen Energielevel, mit denen sie am liebsten jeden Tag neue spannende Dinge erleben. Das ist zwar abwechslunsgreich, kann auf Dauer jedoch auch ziemlich anstrengend werden und ist nur schwer zu erfüllen. Das Leben besteht schließlich nicht nur aus Abenteuern, sondern auch aus Routinen. Ein weiterer Grund, warum Schützegeborene schnell wieder das Weite suchen, ist die Angst davor, zu sehr eingeengt zu werden. Schon beim kleinsten Anzeichen erschrecken sie und brechen das Ganze lieber ab, als ehrlich und offen über diese Angst zu kommunizieren.

Wassermann

Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann sehnen sich nach Liebe und Geborgenheit, geben das aber nur ungerne zu. Freiheit ist ihnen wichtig, weshalb sie lieber etwas Abstand bewahren und dadurch auf andere distanziert wirken können. Das macht es extrem schwer, nah an sie heranzukommen und bis zu ihrem inneren Kern vorzustoßen. Zudem sind sie extreme Individualisten und suchen genau das auch in ihrer Partnerschaft. Sie legen großen Wert auf Kreativität und Neugierde und lassen es andere spüren, wenn die in ihren Augen nicht interessant genug sind. Sollte einmal das Gefühl von Langeweile aufkommen, machen sie sich nur selten die Mühe, gemeinsam daran zu arbeiten und sind blitzschnell wieder weg.

Fische

Fische sind sensibel und wissen, was sie wollen. Das sind prinzipiell gute Eigenschaften, allerdings führt das auch dazu, dass ihr Fokus manchmal zu eingeschränkt ist. Sollten sie das Interesse verlieren, sind die Fische durchaus gewillt, das offen und ehrlich zu kommunizieren, doch hin und wieder entgehen ihnen dadurch auch Chancen. Es fällt ihnen schwer, sich ausreichend Zeit zu nehmen, den oder die andere besser kennenzulernen, wenn erst einmal das Gefühl in ihnen wächst, das die andere Person nicht ihren Vorstellungen entspricht.

