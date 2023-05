Astrologie: Diesen Einfluss hat der Planet Venus auf unser Liebesleben

Das Wichtigste in Kürze Neben Sternzeichen, Mondzeichen und Aszendenten beeinflussen auch die Planeten unser Liebesleben.

In der Astrologie sind es 10 Planeten, die auf die einzelnen Sternzeichen wirken.

Nicht nur Sternzeichen nehmen Einfluss auf die Liebe, sondern auch die Planeten. Wie Venus, Mars und Co. unsere Gefühle steuern und was das für dein Liebesleben zu bedeuten hat, verraten wir dir.

So beeinflussen die Planeten deine Liebe!

Auch, wenn nicht jede:r so ganz vom Wahrheitsgehalt der Astrologie und ihren Sternzeichen überzeugt ist, gibt es doch viele Menschen, die sich für die komplexe Thematik rund um die 12 Tierkreiszeichen interessieren. Laut Expert:innen können wir so mehr über uns selbst erfahren, über unsere Stärken, unsere Schwächen, wie sich das Sternzeichen auf Job, Familie, Freundschaften und natürlich auch die Liebe auswirkt. Mit wem passen wir besonders gut zusammen und welche potenziellen Matches sollten wir besser mit Vorsicht genießen? In der Astrologie spielt nicht nur das Sternzeichen eine große Rolle - schließlich gibt es daneben auch noch Mondzeichen, Sonnenzeichen und die Aszendenten.

Ein weiterer spannender Aspekt ist das Zusammenspiel von Liebe und Planeten. Nicht nur die Sterne sind für die Energien um uns herum verantwortlich, auch die Konstellation von Venus, Merkur und Co. wirkt sich auf Liebeleien und Partnerschaften aus. Anders als in den Naturwissenschaften zählen hier auch Sonne, Mond und Pluto zum Planetensystem. Welche Auswirkungen die insgesamt zehn Planeten auf dein irdisches Liebesleben haben, welches Sternzeichen von welchem Planeten beherrscht wird und welcher Planet von ganz besonderem Interesse für uns ist, erklären wir dir jetzt.

Diesen Einfluss haben die Planeten auf dein Sternzeichen und die Liebe

Die Himmelskörper besitzen eine kosmische Energie, die einen starken Einfluss auf die Liebe und das Leben hat. Durch sie setzt jedes Sternzeichen seinen individuellen Fokus und legt die Prioritäten in einer Partnerschaft fest. Außerdem werden unterschiedliche Stärken und Schwächen eingebracht. Im besten Fall ergänzen sich beide Partner:innen so, dass daraus eine besonders starke Bindung hervorgeht. Welche Sternzeichen besonders gut zusammenpassen und welche nicht miteinander harmonieren, erklären wir in unserem großen Partner-Horoskop noch einmal ausführlicher. Finde heraus, welcher dein herrschender Planet ist und was das für dich zu bedeuten hat!

Sonne

Sternzeichen: Löwe

Die Sonne beeinflusst unseren inneren Kern und symbolisiert gleichzeitig das Zentrum. Passt, wenn man bedenkt, dass der Löwe sehr gerne im Mittelpunkt steht. Die Sonne schenkt Willensstärke und Selbstvertrauen. In der Partnerschaft kann der Löwe schon mal die Bedürfnisse des anderen aus den Augen verlieren und muss hin und wieder daran erinnert werden. Das macht er aber mit seinem Charme und seinem sonnigen Gemüt wieder gut!

Mond

Sternzeichen: Krebs

Beim Mond dreht sich sehr viel um Emotionen, zudem strahlt er etwas Mysteriöses aus und symbolisiert unser Unterbewusstsein. Krebse befassen sich sehr stark mit ihren inneren Werten, Wünschen und Gefühlen und können sehr sensibel sein. Das wirkt sich auch auf die Partnerschaft aus. Hier ist besonders viel Empathie und Harmonie gefragt!

Venus

Sternzeichen: Stier und Waage

Ob Sternzeichen-Banause oder Hobby-Astrologin: Dass Venus der Planet der Liebe ist, wissen wir wahrscheinlich alle. Die Energie der Venus konzentriert sich auf das Wir-Denken und weniger aufs Ich-Denken. Sie wirkt sich positiv auf Beziehungen aus, sowohl in der Liebe, als auch in Freundschaften oder der Familie. Sie ist stets auf der Suche nach Gemeinsamkeiten und investiert ihre Kraft in Wachstum. Außerdem symbolisiert die Venus die schönen Dinge im Leben wie Kreativität, Kultur und Bildung. In der Mythologie entspricht die römische Göttin Venus übrigens der griechischen Aphrodite.

Für das Liebesleben von Stier und Waage bedeutet das, dass zwar beide sehr bodenständig sind, aber auch in ihren Beziehung großen Wert auf Ästhetik, Intellekt und Lust legen.

Merkur

Sternzeichen: Zwilling und Jungfrau

Der Merkur beeinflusst die Kommunikation, die Logik sowie den Intellekt. Der Planet ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie wir kommunizieren und unsere Gedanken anderen übermitteln. Jungfrauen und Zwillinge besitzen eine echte Kommunikationsgabe und können exzellent mit Worten umgehen, was innerhalb einer Partnerschaft äußerst hilfreich ist. Sie können abschätzen, was angemessen ist und wie sie andere für sich gewinnen.

Mars

Sternzeichen: Widder

Beim Mars geht es heiß zur Sache: Der Planet wirkt sich sowohl auf das Aggressionspotential aus, als auch auf unsere Lust. Während Venus für die Gefühlsebene und die Romantik zuständig ist, beeinflusst Mars die Libido und symbolisiert Aktivität. Widder können zu einem dominanten Verhalten neigen, aber in der Beziehung stehen die Chancen gut, dass es nicht langweilig wird. Allerdings neigen sie dazu, Dinge manchmal zu rational zu betrachten.

Jupiter

Sternzeichen: Schütze

Der Jupiter steht für Optimismus und Lebensfreude und wird von Astro-Expert:innen als absoluter Glücksbringer betrachtet. Er beschert Schütze-Geborenen jede Menge glücklicher Zufälle, aber Vorsicht: Schützen neigen dazu, sich darauf auszuruhen und werden dadurch leichtsinniger. Eine gut funktionierende und glückliche Beziehung fällt niemandem in den Schoß, also bitte nicht alles als selbstverständlich ansehen!

Saturn

Sternzeichen: Steinbock und Wassermann

Die Energien des Saturns beeinflussen unsere Disziplin und die Kritikfähigkeit und er wird mitunter als Krisenplanet oder auch Schicksalsplanet bezeichnet. Grenzen, Vernunft und Strenge werden in diesem Kontext dem Steinbock zugeordnet, der sich in Beziehungen sehr regelorientiert verhält und immer eher auf seinen Verstand, anstatt auf sein Bauchgefühl vertraut.

Uranus

Sternzeichen: Wassermann

Der Uranus symbolisiert das Unerwartete und ist quasi der Individualist unter den Planeten. Seine Energie sorgt dafür, dass das Leben in Bewegung bleibt, was aufregend ist, aber gleichzeitig auch zu etwas Chaos führen kann. Vor allem weniger spontane Partner:innen stoßen hier schon mal an ihre Grenzen, allerdings ist es das in Regel auch wert!

Neptun

Sternzeichen: Fisch

Spiritualität und Intuition stehen im Fokus vom Planeten Neptun. Er symbolisiert alles nicht Greifbare, das mit unseren Sehnsüchten verbunden ist und lässt uns zu echten Träumer:innen werden. Das kann jedoch auch dazu führen, den Bezug zur Realität zu verlieren und Partnerschaften auf Dauer anstrengend zu machen. Mit ein bisschen Verständnis wird das aber!

Pluto

Sternzeichen: Skorpion

Der Pluto beflügelt unsere Transformation und verkörpert den Kreislauf des Lebens. Licht und Dunkelheit, Tod und Wiedergeburt, Beginn und Ende. Daher hat der Skorpion ein großes Bedürfnis nach Tiefgründigkeit. Es ist ihm wichtig, die Oberfläche zu durchdringen. Skorpione wollen ihre Partner:innen wirklich kennenlernen. Ihr klarer Verstand kann auf andere jedoch hin und wieder etwas ungewohnt und sogar merkwürdig wirken.