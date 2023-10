Astrologie: So wird dein Leben durch die Venus beeinflusst!

Das Wichtigste in Kürze Die Venus ist der Planet der Liebe, Leidenschaft und Hingabe.

In der Astrologie symbolisiert der Planet deine Beziehungen zu Freund:innen und Partner:innen sowie zu Geld.

Je nachdem wann, zu welcher Uhrzeit und an welchem Ort du geboren bist, ist auch dein Sternzeichen im Zeichen der Venus ein anderes.

Wagen wir gemeinsam einen Blick in die Sterne: Weißt du, was das Venuszeichen bedeutet und wie es unser Verhalten beeinflusst? So findest du dein Venuszeichen heraus.

Venuszeichen: Was ist das?

Dass die Astrologie mehr zu bieten hat als Sternzeichen, Liebeshoroskop und Partnerhoroskop, wissen wir. Da gibt es das Mondzeichen, den Aszendenten, den Deszendenten, verschiedene Planeten und Elemente, die mit unserem Sternzeichen zusammenhängen und vieles mehr. Was den meisten jedoch nicht bekannt ist, ist das Venuszeichen. Es sagt aus, in welchem der zwölf Tierkreiszeichen der Planet Venus stand, als du geboren wurdest.

Dein Sternzeichen kann Zwilling sein, dein Venuszeichen jedoch ein anderes. Die Venus ist der Planet der Liebe, Leidenschaft und Hingabe. So offenbart er, wie du liebst und geliebt werden möchtest, in Partnerschaften wie in Freundschaften. Zudem symbolisiert die Venus in der Astrologie auch die Finanzen und deine Beziehung zu Geld. Wie gibst du dein Geld aus und in was investierst du? Welchen Stellenwert besitzt Geld in deinem Leben? All das kann dir noch mehr Aufschluss über deine eigene Persönlichkeit geben. Wie bei allem anderen auch, ist das Ganze natürlich im Gesamtkontext zu Sternzeichen, Mondzeichen und Co. zu betrachten.

Wie finde ich mein Venuszeichen heraus?

Um herauszufinden, welches dein Venuszeichen ist, benötigst du die genauen Angaben von:

Geburtstag

Geburtsort

Geburtszeit

Die Planeten sind ständig in Bewegung, deshalb ist es für eine korrekte Bestimmung wirklich wichtig, die exakten Daten zu kennen. Im Zweifelsfall checkst du sie in deiner Geburtsurkunde.

So berechnest du das Venuszeichen!

Der nächste Step ist die Berechnung deines Venuszeichens. Dafür brauchst du allerdings etwas Hilfe, da es sich nicht mit einer einfachen Formel - wie beispielsweise deine Lebenszahl - berechnen lässt. Online lassen sich spezielle Rechner finden, die dir die ganze Sache einfach machen. Es gibt aber auch Tabellen, in denen du dein Venuszeichen nachlesen kannst. So eine Tabelle für dein Venuszeichen findest du zum Beispiel hier.

Die Venus und die Sternzeichen

Venuszeichen gefunden? Dann kann es auch schon losgehen! Jetzt verraten wir, was es über deine Finanzen, dein Liebesleben und deine Persönlichkeit aussagt! Außerdem findest du einen Hinweis darauf, mit welchem Venuszeichen du besonders kompatibel bist. Das heißt nicht, dass ausschließlich die zu dir passen. Es bedeutet lediglich, dass ihr im Zeichen der Venus ähnliche Vorstellungen und Werte teilt.

Venus im Widder

Besonders kompatibel mit: Widder, Waage und Wassermann

In der Liebe: Die leidenschaftlichen Widder genießen die Aufregung mindestens genauso wie ihre Freiheit. Wenn sie sich aber so richtig verliebt haben, meinen sie es auch ernst und sind bereit, sich zu binden. Ihnen ist eine offene Kommunikation und tatkräftiges Anpacken wichtig. Das bedeutet, dass sie mit Passivität nur wenig anfangen können und von sich und anderen gleichermaßen erwarten, sich einzubringen.

Finanzen: Widder sind gut darin, ihr Geld auszugeben. Manchmal fehlt ihnen jedoch der Mut für Investitionen oder einen Jobwechsel. Dabei brauchen sie einen Job, der mit ihren finanziellen Ausgaben mithalten kann. Einfach mal etwas wagen und einen guten Finanzplan aufstellen - dann läuft es von ganz alleine!

Venus im Stier

Besonders kompatibel mit: Krebs, Steinbock, Fisch

In der Liebe: Stiere sind charmant und treu, traditionsbewusst und sicherheitsliebend. Gerade zu Beginn des Kennenlernens geben sie nicht allzu viel über ihre Gefühle preis. Haben sie einmal Vertrauen gefasst, werden sie zu treuen und hilfsbereiten Freund:innen oder Partner:innen. Sie schätzen gemeinsame Abenteuer genauso wie einen gemütlichen Abend zu Hause und sehnen sich nach Beständigkeit.

Finanzen: Ähnlich verhält es sich bei ihren Finanzen. Eine finanzielle Sicherheit ist ihnen enorm wichtig, sie wissen ein geregeltes Einkommen sehr zu schätzen. Stiere drehen den Euro lieber zweimal um, als Geld zu verschwenden.

Venus im Zwilling

Besonders kompatibel mit: Löwe, Waage, Schütze

In der Liebe: Die kommunikationsstarken Zwillinge sind bei anderen sehr beliebt, auch wenn insbesondere romantische Beziehungen mit ihnen nicht immer leicht sind. Sie tun sich schwer damit, sich auf eine feste Beziehung einzulassen. Das liegt an ihrem ambivalenten Gemüt und der stetigen Suche nach Gleichgesinnten, die ihnen auf der intellektuellen sowie auf der kommunikativen Ebene das Wasser reichen können. Sie suchen nach besonderen Menschen, mit denen sie etwas Spezielles verbindet. Haben sie das gefunden, sind sie bereit, in die Liebe zu investieren.

Finanzen: Genauso wankelmütig wie ihr Herz ist auch ihre finanzielle Lage. In einem Moment stellen sie einen festen Sparplan auf, im nächsten Moment verfallen sie in einen Kaufrausch. Solange sich das einigermaßen die Waage hält, gibt es aber nichts zu befürchten!

Venus im Krebs

Besonders kompatibel mit: Stier, Skorpion, Fisch

In der Liebe: Ihre Stärke liegt in ihrer Intuition sowie in ihrem Einfühlungsvermögen. Sie schätzen ein traditionelles Familienleben, haben sehr gerne all ihre Liebsten um sich und immer ein offenes Ohr für andere. In einer Partnerschaft suchen sie nach jemandem, der bereit für etwas Ernsthaftes ist und das Bedürfnis nach Nähe teilt.

Finanzen: Sicherheit steht an erster Stelle. Mit dem Geld gehen Krebse sparsam um oder sagen wir, in einem angemessenen Rahmen. So suchen sich Krebse einen Job, der ihnen das Leben finanziert, das sie gerne hätten oder sie verzichten lieber auf Luxus und Extras.

Venus im Löwen

Besonders kompatibel mit: Zwilling, Waage, Schütze

In der Liebe: Single-Löwen lieben es zu flirten, vergebene Löwen platzen in einer glücklichen Beziehung vor Stolz. In der Liebe sind sie großzügig und mit genügend Aufmerksamkeit sogar leicht zufriedenzustellen. Manchmal neigen Menschen, deren Venus im Löwen steht, schnell dazu, eingeschnappt zu sein. Im nächsten Moment ist durch ein klärendes Gespräch aber alles wieder vergessen!

Finanzen: Löwen können sehr anspruchsvoll sein und wollen sich ein komfortables Leben ermöglich. Abstriche zu machen, gefällt ihnen gar nicht. Viel lieber geben sie ihr Geld aus, behalten ihre Finanzen dabei aber stets im Griff.

Venus in der Jungfrau

Besonders kompatibel mit: Jungfrau, Skorpion, Wassermann

In der Liebe: Jungfrauen ist Loyalität in Partner- und Freundschaften wichtiger als alles andere. Haben sie einmal jemanden ins Herz geschlossen, lassen sie ihn oder sie nicht mehr so schnell los und stehen bedingungslos mit Rat und Tat zur Seite. Sie möchten im Gegenzug so geliebt werden wie sie sind, ohne sich für ihre manchmal etwas kühl wirkende und perfektionistische Art schlecht fühlen zu müssen. Wer das versteht, kommt wunderbar mit ihnen aus!

Finanzen: Sorgfältig und ökonomisch pflichtbewusst, kennen die Jungfrauen ihren finanziellen Rahmen und hüten sich davor, Geld auszugeben, das sie eigentlich nicht haben. Sie sind bodenständig und machen das Beste aus ihrer Situation, egal ob sie über wenig oder viel Geld verfügen. Sie würden eher präferieren, einem guten Arbeitgeber treu zu bleiben, als für Geld den Job zu wechseln.

Venus in der Waage

Besonders kompatibel mit: Widder, Zwilling, Löwe

In der Liebe: Sanftmut und Einfühlsamkeit zeichnen Waagen aus. Sie scheuen Konflikte und rücken nicht gerne raus mit der Sprache, weswegen sie auf der Suche nach Freund:innen und insbesondere Partner:innen sind, die weniger leidenschaftlich und dafür gleichermaßen harmoniebedürftig sind wie sie. Gleichzeitig sollte das Gegenüber sich allerdings auch trauen, Dinge sachlich und respektvoll anzusprechen, um diese Schwäche der Waage auszugleichen und Balance zu erlangen.

Finanzen: Essen im Restaurant, Shoppingtour mit Freund:innen, Museumsbesuche, Deko für die Wohnung - Waagen finden immer einen guten Grund, um Geld auszugeben. Sie streben daher einen Job an, der ihren Lebensstil finanzieren kann, nehmen aber auch das ein oder andere Minus auf dem Bankkonto nicht allzu ernst.

Venus im Skorpion

Besonders kompatibel mit: Krebs, Jungfrau, Steinbock

In der Liebe: Wenn Skorpione erstmal so richtig verliebt sind, hält dieses Gefühl auch an. Sie würden mit ihrer leidenschaftlichen Art alles geben, um das Feuer der Liebe weiter lodern zu lassen. Freund:innen und Partner:innen widmen sie sich mit Hingabe, neigen jedoch auch schnell zu irrationaler Eifersucht und sind gelegentlich besitzergreifend. Hier hilft nur, deutliche Grenzen aufzuzeigen und miteinander zu kommunizieren.

Finanzen: Skorpion-Geborene wollen stets alles im Griff behalten, das gilt natürlich auch für die Finanzen. Ihnen ist finanzielle Kontrolle und Unabhängigkeit sehr wichtig, viel mehr noch als die Geldmenge an sich.

Venus im Schützen

Besonders kompatibel mit: Zwilling, Löwe, Wassermann

In der Liebe: Singlesein ist für Schützen gar kein Problem. Sollten sie sich in einer Beziehung befinden, genießen sie das, aber auch hier darf bloß nichts überstürzt werden. Eine feste Bindung assoziieren sie mit Freiheitsverlust, deswegen suchen sie nach Menschen, die sie nicht einengen. Abenteuerlust und Risikobereitschaft sind ebenfalls etwas, dass sie gerne mit anderen teilen möchten.

Finanzen: Solange Schützen ihr Leben als aufregend genug empfinden, und ihnen auch im Hinblick auf ihren Job eine gewisse Freiheit erhalten bleibt, ist Geld für sie eher nebensächlich.

Venus im Steinbock

Besonders kompatibel mit: Stier, Skorpion, Fisch

In der Liebe: Steinböcke brauchen Zeit, um andere wirklich an sich heranzulassen. Sie haben konkrete Erwartungen in Freundschaften sowie in eine Partnerschaft, aber sind gleichermaßen bereit, genauso viel zurückzugeben. Ist die etwas kühle und unnahbare Schale durchbrochen, stehen stundenlangen Gesprächen, gegenseitigem Support und viel Spaß nichts mehr im Wege!

Finanzen: Geld alleine macht diese Menschen nicht glücklich. Finanziell gut aufgestellt zu sein, würden sie in jedem Fall zwar bevorzugen, dafür jedoch auch nicht alles tun. Im Fokus steht für sie ihre Beziehung zu anderen Menschen, ihr Job und ihre Hobbys. Sie pflegen eine sehr hohe Arbeitsmoral.

Venus im Wassermann

Besonders kompatibel mit: Widder, Jungfrau, Schütze

In der Liebe: Wassermänner bringen eine große Neugier für andere mit und lieben alles, was irgendwie ungewöhnlich ist. Als überzeugte Individualist:innen suchen sie nach Gleichgesinnten, die weltoffen und wissbegierig sind. Zudem brauchen sie genügend Freiraum, um sich entfalten zu können. Mit bevormundenden Personen können sie daher gar nichts anfangen.

Finanzen: Sich keine Sorgen um Geld zu machen, ist zwar gut und schön, allerdings würden sich Wassermänner dafür niemals verbiegen oder zu sehr unterordnen. Stattdessen sind sie gut darin, Finanzpläne aufzustellen und sicherzugehen, sich von anderen nicht abhängig zu machen.

Venus im Fisch

Besonders kompatibel mit: Stier, Krebs, Steinbock

In der Liebe: Je mehr Fische lieben, desto mehr lieben sie es auch zu geben. Sie sind über die Maßen hinaus empathisch und sehnen sich nach einer tiefen Verbundenheit mit anderen. Auch die ein oder andere romantische Geste darf natürlich nicht fehlen! Fische verzaubern mit ihrer fantasievollen Art und sind überaus verlässliche Partner:innen.

Finanzen: Manchmal verlieren sich Fische in ihren Fantasien (und Wunschlisten) und stellen dann, am Ende des Monats, erschreckend fest, dass ihr Konto gar nicht ausreichend gedeckt ist. Sparen ist nicht ihre größte Stärke, dafür genießen sie jeden guten Moment umso mehr!

Welches Symbol hat die Venus?

Das Venussymbol (♀) begegnet uns im Alltag sowie im popkulturellen Kontext sehr häufig. Es gilt als stilisierte Darstellung des Handspiegels der Göttin Venus und wird daher auch Venusspiegel genannt. Es gibt aber noch weitere Bedeutungen, die dem Symbol der Venus zugeordnet werden: