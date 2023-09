Astrologie: Sternzeichen-Symbole und ihre Bedeutung

Welches Symbol gehört zu deinem Sternzeichen? Und was sagt es über die Persönlichkeit deines Tierkreiszeichens aus? Wir erklären die Bedeutung und Zuordnung der einzelnen Symbole.

Sternzeichen-Symbole: Was bedeuten sie?

Astrologie ist ein mystisches Feld und eine kleine Wissenschaft für sich. Menschen, die daran glauben, suchen in ihren Horoskopen nach Erkenntnissen, vor allem über sich selbst. Es kann helfen, eigene Wesenszüge, aber auch die der anderen besser zu verstehen und bestimmte Verhaltensweisen besser nachvollziehen zu können. Das heißt nicht, dass wirklich alle Fakten immer stimmen müssen: Es geht vielmehr um das Gesamtkonstrukt und die Möglichkeit, etwas Orientierung zu finden.

Ob du nun wirklich daran glaubst oder nicht, spannend ist das Themenfeld allemal! Es blickt auf eine lange Historie zurück und so sind die zwölf Sternzeichen wie wir sie kennen, schon vor über 2500 Jahren entstanden. Zu den sogenannten Tierkreiszeichen zählen jedoch nicht nur Charaktereigenschaften, zugehörige Elemente und Planenten, sondern auch die Symbole. Sie sind ein wichtiger Teil der astrologischen Geschichte und werden unter anderem gerne als Tattoo-Vorlage genutzt. Ursprünglich sind sie aus den Sternbildern hervorgegangen. Doch wie sehen sie eigentlich aus und welches dieser Zeichen gehört zu welchem Sternzeichen? Im Folgenden werfen wir genau darauf einen genaueren Blick und verraten, warum auch die Symbole der Planeten eine wichtige Rolle spielen.

Sternzeichen Symbol Widder

Das Widder-Symbol, erkennbar als zwei zusammenlaufende Halbkreise rechts oben bei "Zodiac Symbol", verkörpert die Aktivität, Leidenschaft und Direktheit dieses Sternzeichens. © annbozhko - stock.adobe.com

21. März – 20. April

englische Bezeichnung: Aries

Planet: Mars

Bei diesem Symbol handelt es sich um zwei unten zusammenlaufende Halbkreise. Die Überlieferung sagt, dass das Widder-Symbol eine Abwandlung der Mannaz-Rue darstellt, die als Mensch gedeutet werden kann, der symbolisch ebenso für das aufsteigende Leben steht. Widder kennzeichnen sich durch ihre Aktivität sowie ihre Direktheit aus. Sie sind unabhängig und können, wenn ihnen die Geduld fehlt, sehr eigennützig sein. Zudem kämpfen sie leidenschaftlich für die Liebe.

Sternzeichen Symbol Stier

Das Stier-Symbol, sichtbar als stilisierter Kopf eines Stieres rechts oben bei "Zodiac Symbol", repräsentiert die Stabilität, Ausdauer und Sinnlichkeit der Stiere. © annbozhko - stock.adobe.com

21. April – 20. Mai

englische Bezeichnung: Taurus

Planet: Venus

Das Stier-Symbol zeigt einen Halbkreis, der auf einem Kreis liegt. Der volle Kreis symbolisiert hierbei den Geist, der Halbkreis die Seele sowie eine offene und empfängliche Ausstrahlung. Menschen mit diesem Sternzeichen gelten als entspannt und bodenständig. Sie sind gute Freund:innen und investieren gerne in langfristige Beziehungen. Sollten sie jedoch das Gefühl haben, ungerecht behandelt zu werden, dominiert das Ego und gibt kaum Platz für Objektivität und Diskussionen auf Augenhöhe.

Sternzeichen Symbol Zwilling

Das Zwillinge-Symbol, klar erkennbar als zwei vertikale Linien, die durch eine horizontale Linie rechts oben bei "Zodiac Symbol" verbunden sind, spiegelt die Dualität, Neugierde und Kommunikationsfreude der Zwillinge wider. © annbozhko - stock.adobe.com

21. Mai – 21. Juni

englische Bezeichnung: Gemini

Planet: Merkur

Hier finden wir zwei Säulen vor - eine dunkel, die andere hell - die durch ihre Gegenüberstellung ihre Dualität zum Ausdruck bringen. Licht und Dunkelheit ergänzen sich, sind jedoch ebenso gegensätzlich. Es ist der Kampf zwischen Intellekt und Instinkt, der dieses Sternzeichen so besonders macht. Zwillinge sind gesellige und unterhaltsame Mitmenschen, die stets etwas Neues entdecken wollen. Allerdings wissen sie nur selten, was sie wollen oder zumindest ist dies oft ein langer beschwerlicher Weg. Das wirkt sich auch auf ihre zwischenmenschlichen Beziehungen zu anderen aus.

Sternzeichen Symbol Krebs

Das Krebs-Symbol, in Form zweier Kreise, die von einem Halbkreis rechts oben bei "Zodiac Symbol" gekrönt werden, symbolisiert die Emotionalität, Intuition und schützende Natur der Krebse. © annbozhko - stock.adobe.com

22. Juni – 22. Juli

englische Bezeichnung: Cancer

Planet: Mond

Das Symbol vom Krebs besteht aus zwei Spiralen, auch als Krebsscheren beschrieben, die die auf- und absteigende Sonne symbolisieren. Die Sommersonnenwende ist der Beginn des Tierkreiszeichens Krebs. Es ist der längste Tag des Jahres, die gerade noch aufsteigende Sonne setzt zur Gegenbewegung an. Dem Höchststand folgt der Abstieg in die Tiefe, die mit dem Mond verknüpft ist. Krebse sind sinnlich und gefühlvoll, enge Bindungen sind ihnen wichtig. Ihre Sensibilität ist ihre größte Stärke und Schwäche zugleich. Und je launischer der Krebs ist, desto gefährlicher wird es.

Sternzeichen Symbol Löwe

Das Löwe-Symbol, eindeutig als stilisierter Löwenkopf rechts oben bei "Zodiac Symbol" zu sehen, steht für die Großzügigkeit, Kreativität und Führungsqualitäten der Löwen. © annbozhko - stock.adobe.com

23. Juli – 23. August

englische Bezeichnung: Lio

Planet: Sonne

Auch wenn es sich hier um das Löwen-Symbol handelt, lässt sich eine Schlange erkennen. Das alte Tiersymbol geht schon auf die Steinzeit zurück und steht sinnbildlich für die Sonne. Es verkörpert Macht und Überlegenheit. Deshalb trugen Pharaonen schon im alten Ägypten eine Schlange aus Gold als Kopfbedeckung. Das fügt sich zusammen mit der mythologischen Bedeutung, in der das Symbol als Schwanz des Löwen wahrgenommen wird. Löwen sind loyal und großzügig und lieben es, im Mittelpunkt zu stehen. Dieser enorme Wunsch nach Aufmerksamkeit kann für andere aber auch anstrengend werden. Sobald jemand anderes stärker ins Rampenlicht rückt, können sie schnell unausstehlich werden.

Sternzeichen Symbol Jungfrau

Das Jungfrau-Symbol, als stilisierter Buchstabe "M" mit einer Schlaufe rechts oben bei "Zodiac Symbol" dargestellt, symbolisiert die Präzision, Zuverlässigkeit und analytische Fähigkeiten der Jungfrauen. © annbozhko - stock.adobe.com

24. August – 23. September

englische Bezeichnung: Virgo

Planet: Merkur

Erkennst du auch den Buchstaben "m" darin? Der wird durch einen Kreis erweitert und steht für das ewige Leben. Das Ganze kommt dem Symbol des Skorpions sehr nahe. Das liegt daran, dass es Zeiten gab, in denen nur zehn Sternzeichen wirklich anerkannt waren und Skorpion sowie Jungfrau als zusammengehörig betrachtet wurden. Sie bildeten das große Sternbild der Herbstzeit, das durch ein "m" dargestellt wurde, welches wiederum aus der Sterbe-Rune Yr hervorging. Jungfrauen sind perfektionistisch veranlagt, zuverlässig in Job und Privatleben und legen auf Selbstreflexion sehr großen Wert. Andere fühlen sich durch ihren Hang zur Kontrolle, Selbstbestimmung und Perfektionismus eingeschüchtert.

Sternzeichen Symbol Waage

Das Waage-Symbol, gut erkennbar als Waage rechts oben bei "Zodiac Symbol", verkörpert die Harmonie, den Gerechtigkeitssinn und die Diplomatie der Waagen. © annbozhko - stock.adobe.com

24. September – 23. Oktober

englische Bezeichnung: Libra

Planet: Venus

Das Waage-Symbol gibt es erst seit dem 7. Jahrhundert, es entstand aus dem großen Herbststernbild. Das Tierkreiszeichen beginnt mit der Herbsttagundnachtgleiche, wo Tag und Nacht gleich lang sind, bevor die Tage wieder kürzer werden. Es beginnt eine Zeit des Reifens mit satten Farben und einem Gefühl der Harmonie. Waagen sind sehr harmonische Zeitgenossen:innen und scheuen Konflikte. Dass sie mit ihrer eigenen Meinung oft nicht rausrücken wollen, mündet jedoch darin, dass sich Konflikte so erst recht aufstauen und andere sich hintergangen fühlen, weil Waagen hinter ihrem Rücken reden - statt offen anzusprechen, was stört.

Sternzeichen Symbol Skorpion

Das Skorpion-Symbol, eindeutig als stilisierter Skorpionschwanz rechts oben bei "Zodiac Symbol" zu erkennen, spiegelt die Intensität, Leidenschaft und Entschlossenheit der Skorpione wider. © annbozhko - stock.adobe.com

24. Oktober – 22. November

englische Bezeichnung: Scorpio

Wie bereits beim Jungfrauen-Symbol erwähnt, war der Skorpion ein Teil des großen Herbststernbildes, das auf die Sterbe-Rune Yr zurückgeht, und das sich erst später dreiteilte in Jungfrau, Waage und Skorpion. Das Symbol "m" läuft mit einem Pfeil aus. Skorpione wollen alles oder nichts, stellen Loyalität an erster Stelle und werden von anderen als äußerst leidenschaftlich wahrgenommen. Sie neigen ebenso zu extremer Eifersucht und sind nicht selten Meister:innen der Manipulation.

Sternzeichen Symbol Schütze

Das Schütze-Symbol, deutlich sichtbar als Pfeil, der nach oben zeigt, rechts oben bei "Zodiac Symbol", repräsentiert den Optimismus, Abenteuergeist und die Suche nach Wissen. © annbozhko - stock.adobe.com

23. November – 21. Dezember

englische Bezeichnung: Sagittarius

Planet: Jupiter

Der nach oben gerichtete Pfeil symbolisiert einen Wunsch. Ursprünglich war hier der Zentaur zu sehen, der mit Pfeil und Bogen auf den Himmel zielt. Da der Zentaur halb Mensch und halb Pferd ist, wird der Schütze-Pfeil in der Mitte von einer Linie durchkreuzt. Schützen lieben Abenteuer und sind spannende Weggefährt:innen. Gleichzeitig legen sie sich nur ungern fest und können schlecht verlieren - in jeder Lebenslage.

Übrigens: Schützen gehören zu den Sternzeichen, die in der Liebe schnell das Interesse verlieren…

Sternzeichen Symbol Steinbock

Das Steinbock-Symbol, erkennbar als stilisierter Bergziegen-Schwanz, rechts oben bei "Zodiac Symbol", steht für die Beharrlichkeit, Disziplin und Zielstrebigkeit der Steinböcke. © annbozhko - stock.adobe.com

22. Dezember – 20. Januar

englische Bezeichnung: Capricorn

Planet: Saturn

Das Steinbock-Symbol besteht aus drei miteinander verbundenen Halbkreisen, die für die Vereinigung der verschiedenen Welten - Himmel und Erde, Licht und Finsternis - steht. Das Symbol beginnt mit der Sonnenwende und die Klarheit, die wir aus ihr gewinnen. Dieses Sternzeichen ist ehrgeizig und lässt sich nicht so schnell von Zielen abbringen. Zudem gelten Steinböcke als sehr gute Freund:innen, die gerne ihre Unterstützung anbieten. Ihre toxische Eigenschaft ist, dass sie die Schwächen anderer leicht enttarnen und zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen.

Sternzeichen Symbol Wassermann

Das Wassermann-Symbol, gut erkennbar als zwei Wellenlinien, die Wasserströme darstellen, rechts oben bei "Zodiac Symbol". Es symbolisiert die Originalität, Freiheitsliebe und den Geist der Innovation der Wassermänner. © annbozhko - stock.adobe.com

21. Januar – 19. Februar

englische Bezeichnung: Aquarius

Planet: Saturn / Uranus

Hier sehen wir zwei wellenförmige Linien, die auf die ägyptische Hieroglyphe für Wasser zurückgehen. Das entsprechende Bild der ägyptischen Mythologie ist der Wasserträger, der aus zwei Urnen Wasser ausgießt. Da das Wasser für intuitives Wissen steht, ist der Wasserträger jemand, der über dieses Wissen verfügt und es mit anderen teilen will. Menschen mit diesem Tierkreiszeichen gelten als Rebellen und zelebrieren ihr Anderssein regelrecht. Der Wassermann ist gerne in Gesellschaft, doch nur schwer von anderen zu beeindrucken und stets auf der Suche nach anderen Individualist:innen. Zu anderen wahren sie dennoch gerne Distanz, was es Mitmenschen sehr schwer macht, zu ihrem inneren Kern hervorzustoßen.

Sternzeichen Symbol Fisch

Das Fische-Symbol, in Form zweier miteinander verbundener Halbkreise rechts oben bei "Zodiac Symbol", repräsentiert die Sensibilität, Spiritualität und Empathie der Fische. © annbozhko - stock.adobe.com

20. Februar – 20. März

englische Bezeichnung: Pisces

Planet: Neptun

Die zwei miteinander verbundenen Halbkreise stehen für zwei zusammengeschirrte Fische, die in verschiedene Richtungen schwimmen und damit die Ambivalenz des Zeichens versinnbildlichen. So schwimmt der eine in Richtung Kosmos, zurück zum Zustand der Einheit, in dem alles miteinander verbunden ist, und wir von den irdischen Leiden erlöst sind. Der andere Fisch schwimmt in Richtung Neugeburt und will sich aus dem Ganzen herauslösen, um als eigenständiger Teil Erfahrungen in der irdischen Welt zu machen. Fische sind Intuitiv, kreativ und sensibel. Allerdings suhlen sie sich auch gerne in der Opferrolle und wollen in anderen Mitleid erwecken, statt ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen.

Symbole der Planeten

Nicht nur die Konstellationen der Sterne wirken sich auf uns und unser Leben aus, sondern auch die Planeten. Die sogenannten "Ruling Planets" besitzen einen starken Einfluss auf persönliche Eigenschaften und zwischenmenschliche Beziehungen. Hier erklären wir, wie die Planeten das Liebesleben der Sternzeichen ganz konkret beeinflussen. Sie repräsentieren deine Bedürfnisse und Interessen und sind ein wichtiger Bestandteil der Astrologie. In der folgenden Übersicht findest die wichtigsten Eigenschaften eines jeden Planeten, der in der Astrologie eine Rolle spielt: