Bali, Stockholm & Co.: Top Reiseziele für Paare

Du und dein:e Partner:in wollen verreisen, doch ihr wisst einfach nicht, wohin? Wir kennen die schönsten Reiseziele für Paare und verraten euch, welche Trips wirklich lohnenswert sind!

Die 12 besten Reiseziele für Paare

Frisch verliebt oder schon seit einer gefühlten Ewigkeit zusammen? Egal, ob sich bei dir und deinem Partner bzw. deiner Partnerin um Frischverliebte oder alte Hasen handelt, der Alltagsstress kann einer Beziehung ganz schön zu schaffen machen. Was da hilft? Zweisamkeit und echte Quality-Time. Neben Netflix auf der Couch, Kochabenden und geplanten Date Nights, ist ebenso ein Urlaub ein wahrer Beziehungsboost und kann dabei helfen, den Alltag einfach mal für ein paar Tage oder Wochen zu vergessen – je nach Budget und Zeit.

Gemeinsame Erinnerungen schaffen, das ist, worum es geht! Doch wo fängst du bei der Planung an? Erst mal solltet ihr euch natürlich darüber im Klaren sein, wie viel Geld euch zur Verfügung steht und was euch bei der Wahl eures Reiseziels besonders wichtig ist. Manchmal ist hierbei Kompromissbereitschaft gefragt. Um euch dabei zu helfen und die Suche nach dem perfekten Reiseziel für Paar zu unterstützen, haben wir mal recherchiert und sind dabei auf die schönsten Destinationen gestoßen, bei denen Paare auf ihre volle Kosten kommen!

Reise für Paare im Frühling

Im Frühling beginnen wir damit, uns aus unserem komfortablen Winterschlaf zu befreien und wieder aktiv zu werden – was insbesondere den ersten Sonnenstrahlen zu verdanken ist. Daher eignet sich dieser Monat perfekt für einen nahen Städtetrip. Wem es doch noch zu kalt ist, fliegt einfach weiter weg.

Paris

Klar, Paris ist wahrscheinlich das beliebteste Reiseziel für Paare. Hier gibt es einiges zu entdecken, träumerische Plätze sowie einen besonders romantischen Flair.

Amsterdam

Lust auf eine Bootstour in den zauberhaften Schiffsgassen Amsterdams? Pärchen finden hier den besten Mix aus gutem Essen, interessanten Boutiquen und interessanten Sehenswürdigkeiten.

Bali

Wer sich noch nicht bereit für den Frühling fühlt und vorher noch mal richtig Sonne tanken möchte, sollte einen Blick auf Bali werfen. Hier gibt es wunderschöne, komfortable Hotels, bei denen vor allem Pärchen auf ihre Kosten kommen.

Reise für Paare im Sommer

Einfach mal die Seele baumeln lassen, verrückte Ausflüge machen oder einen neuen Kontinent entdecken? Das sind die schönsten Reiseziele für Pärchen im Sommer:

Santorini

Angenehme 28 Grad, wunderschöne Sonnenuntergänge und lange Strände – Santorini ist das perfekte Reiseziel für dich und deinen Partner bzw. deine Partnerin im Sommer.

Französische Alpen

In den französischen Alpen gibt es viele süße Orte zu entdecken, zudem ist es ein wunderbares Reiseziel für alle, die auch auf der Suche nach Abenteuern sind. So könnt ihr hier gemeinsam wandern gehen, eine Rafting-Tour machen oder klettern.

USA

Ihr möchtet weiter weg? Wie wäre es mit einem Roadtrip durch die USA? Ob East Coast oder West Coast oder einfach direkt quer durch – hier gibt es unzählige spannende Möglichkeiten, die euch noch mehr zusammenschweißen!

Reise für Paare im Herbst

Kurz bevor es wieder richtig kalt wird, nochmal der Sonne entgegen? Unbedingt! Diese Orte versprechen abenteuerliche Geschichten und jede Menge Romantik.

Rom

Klar, neben Paris ist auch Rom ein beliebtes Urlaubsziel für Pärchen aus der ganzen Welt. Die Italiener:innen wissen einfach, wie man das Leben genießt und Schwung in die Liebe bringt. Wie wäre es mit einem romantischen Pasta-Abend, einen Spaziergang durch die schönen Straßen Roms oder einen Ausflug ins Umland?

Andalusien

Andalusien ist ganz besonders im Herbst eine Reise wert und begeistert uns mit langen schönen Stränden, mediterranem Klima und süßen Städtchen. Ihr könnt euch aber auch beide als Historiker:innen versuchen und der römischen Geschichte auf den Grund gehen – antike römische Stätten sind weit in der Region verbreitet.

Vietnam

Einfach mal etwas Neues ausprobieren, auch das tut einer Beziehung gut. In Vietnam könnt ihr euch auf die ein oder andere kulturelle sowie kulinarische Überraschung einstellen und gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen!

Reise für Paare im Winter

Ob Winterwetter oder Richtung Sonne, insbesondere im Winter lohnt es sich, einen romantischen Trip zu planen, da es häufig günstiger ist als im Sommer und meistens weniger los ist.

Wien

Auch wenn es im Winter in Wien kalt und ungemütlich sein kann, ist es ein tolles Reiseziel für Pärchen. Insbesondere während der Vorweihnachtszeit strahlt die ganz Stadt in den schönsten Lichtern und überall wird geschmückt. Unsere Empfehlung: Lasst es euch in einem romantischen Hotel gut gehen, plant Restaurantbesuche und bummelt entspannt durch die Straßen dieser Stadt.

Stockholm

Auch Stockholm eignet sich hervorragend für einen kurzen Wochenendtrip. Die Stadt ist weder zu groß noch zu kalt, lässt sich unkompliziert erreichen und besitzt ein großes Angebot an Kultur wie Museen, Design und Konzerte. Und haben wir schon erwähnt, wie nett und aufgeschlossen die Skandinavier:innen sind? Falls ihr euch mal verlauft, scheut euch nicht, sie einfach um Hilfe zu bitten.

Marrakesh

Günstige Flüge, mediterranes Klima und so viel zu entdecken: Marrakesh ist zwar nicht nur im Winter eine Reise wert, aber während der kalten Monate (zumindest bei uns) herrschen hier die perfekten Temperaturen und es ist nicht zu überlaufen. Zudem gibt es viele romantische Unterkünfte und Hotels, in denen ihr es euch so richtig gut gehen lassen könnt.