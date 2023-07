Beige Flags beim Dating: Diese Warnsignale solltest du nicht ignorieren

Das Wichtigste in Kürze Neben Red Flags und Green Flags gibt es auch Beige Flags.

Ihnen kommen zwei unterschiedliche Bedeutungen zu.

Beige Flags erfordern deine Aufmerksamkeit, sind jedoch nicht gefährlich.

Green Flags, Red Flags und jetzt auch noch Beige Flags. Was letztere so besonders macht? Sie haben eine Doppelbedeutung und flattern zwischen Einheitsbrei und verrückten Spleens. Was genau es damit auf sich hat und wie du mit diesem Phänomen am besten umgehst!

Beige Flags beim (Online-)Dating

Dating kann Spaß machen, aber auch extrem anstrengend sein - schließlich wissen wir in der Regel nicht, was genau uns da erwartet, wenn wir auf eine vollkommen fremde Person treffen. Die meisten Dates, die wir verabreden, entstehen durch einen Swipe nach rechts. Denn wer findet heutzutage noch im Supermarkt die große Liebe? Das ist zwar nicht ganz ausgeschlossen, dennoch spielt sich die Realität eher online ab. Für viele ist ein Dating-Leben ohne Dating-Apps wie Bumble, Tinder, OkCupid und Co. gar nicht mehr vorstellbar, da sich kaum einfacher neue Leute kennenlernen lassen. Und nicht nur das ist ein großer Pluspunkt. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir auf Menschen treffen können, die uns im realen Leben niemals begegnet wären. Doch wo es Sonnenseiten gibt, gibt es ebenso Schattenseiten.

Was manchmal grenzenlosen Spaß und ungeahnte Chancen mit sich bringt, kann hin und wieder auch ziemlich frustrierend sein. Es kommt zu fiesen Dating-Trends und miesen Maschen, weshalb auch Ghosting, Fake-Profile und unliebsame Nachrichten zum Dating-Alltag gehören. Ist man sich dessen bewusst, wird's einfacher. Insbesondere, weil es ganz plötzlich und unverhofft passieren kann, dass sich der oder die andere nie wieder meldet oder sich das Ganze auf andere Art als totale Niete entpuppt. Du kennst den Charakter deines Dates schließlich nicht und selbst, wenn du beim Schreiben einen ersten Eindruck gewinnen konntest, muss das noch lange nichts bedeuten.

Im Clip: So gehst du am besten mit Red Flags beim Dating um

Doch wie können wir einigermaßen sicherstellen, dass jemand ein Date wert ist und wann sollten wir lieber die Finger davon lassen? Zuallererst gilt es natürlich, nach Green Flags Ausschau zu halten. Was gefällt dir an der Person? Wie zuvorkommend ist sie zu dir? Was spricht dafür, sich zu verabreden? Und dann sind da noch die Red Flags, die eigentlich noch viel wichtiger sind, als die Green Flags. Achte auf eindeutige Warnzeichen, die dir schon im Vorfeld signalisieren, dass du lieber die Finger von dieser Person lässt. Das können narzisstische Züge sein, ein seltsames Verhalten wie zum Beispiel Lovebombing oder andere toxische Verhaltensweisen. Solltest du damit konfrontiert werden, pass auf dich auf. Solche Menschen solltest du keinesfalls in dein Leben lassen.

Aber neben all den grünen und roten Flaggen und Zeichen, gibt es nun ein neues Phänomen, das dank TikTok innerhalb kürzester Zeit Popularitätsstatus erreicht hat: Die Beige Flags. Die Farbe Beige erfreut sich schon seit einigen Jahren enormer Beliebtheit - erst in Sachen Fashion, dann Interior und jetzt auch noch beim Dating. Doch was hat es damit auf sich und woran erkennst du Beige Flags?

Das sind Beige Flags

Im Gegensatz zu den Green Flags und den Red Flags, handelt es sich bei den Beige Flags um nichts Halbes und nichts Ganzes. Das beginnt schon bei ihrer Definition, denn Beige Flags haben - je nach Kontext - zwei unterschiedliche Bedeutungen. Ganz schön verwirrend, oder? Wir erklären beide!

Beige Flags: Alles nur ein Einheitsbrei!

Hier können Beige Flags alles sein - Fotos, Bio, ausgetauschte Nachrichten. Kennst du diese Profile, die sich kaum unterscheiden, weil alles gleich aussieht? Sie verwenden die gleiche Wortwahl mit der gleichen Beschreibung über sich selbst, alle machen den gleichen Sport, dieselben Witze, haben dieselben Interessen und teilen eine sehr ähnliche Fotoauswahl. Selbst die Nachrichten gleichen sich so stark, dass es schon fast gruselig wird. Klar, ein Dating-Profil sinnvoll zu füllen und ein bisschen Pepp reinzubringen, ist immer leichter gesagt als getan. Unmöglich ist das Ganze jedoch nicht. Nehmen wir den Dating-Dschungel genauer unter die Lupe, finden wir schnell ein paar Beispiele für diese stereotypen Profile:

Fotos: Insbesondere bei Männern wird es gerne oberkörperfrei, auch das Spiegelselfie im Gym ist ein beliebtes Motiv. Um den potenziellen Dates eine einfühlsame Seite zu zeigen, muss auch schon mal der Hund eines Freundes oder der Schwester herhalten.

Sport: Viele wollen hoch hinaus! Vielleicht liegt es daran, dass Bouldern derzeit so ein großes Ding ist. Yoga machen ebenso viele, genauso wie Cycling.

Hobbies: Es lassen sich zwischen all dem Beige zwar einige feine Nuancen finden, auf Überraschung treffen wir aber auch hier nicht wirklich. Die klassichen Hobbys sind Kochen, dann gibt es da noch die Naturburschen, die gerne wandern, oder die Hobby-Jazz-Musiker:innen.

Ein kleiner Fun Fact: Unsere Recherchen haben ergeben, dass die Hobbys und Interessen sich von Stadt zu Stadt unterscheiden können. So ist beispielsweise in Hamburg Segeln ein großes Ding, wohingegen sich in Berlin eher die die Künstler:innen niedergelassen haben. Am Ende steht hinter all diesen Hobbys, Sportarten und Interessen ein Profil, das weder viel über die Persönlichkeit aussagt, noch immer der Realität entspricht. Vorsicht, hier könnte es sich natürlich auch um Catfishing (Fake-Profile) handeln. Klar, wir alle wollen uns von unserer besten Seite zeigen, aber dazu zählt vor allem Authentizität und die suchen wir meist vergebens. Sollten dir Beige Flags über den Weg laufen, heißt das allerdings noch lange nicht, dass es sich nicht lohnt, den- oder diejenige zu daten. Sei jedoch aufmerksam und halte deine Augen offen nach Ecken und Kanten, denn erst daran erkennst du einen Menschen wirklich. Und seien wir mal ehrlich, das ist am Ende auch der Grund, warum wir uns zu jemandem hingezogen fühlen.

Beige Flags: Merkwürdige Verhaltensweisen

Eine Red Flag ist es nicht, doch als Green Flag würdest du es auch nicht beschreiben? Dann kann es sich durchaus um eine Beige Flag handeln! Beige Flags sind kleine Ticks, kuriose Interessen oder merkwürdige Eigenarten, die sich entweder schon durch das Dating-Profil oder erst nach eurem ersten Date erkennen lassen. Beige Flags fallen dir auf, sie ruinieren allerdings noch lange nicht euer Treffen. Wir sprechen also noch nicht vom TikTok-Phänomen "The Ick", bei dem dich eine Eigenart vollkommen abstößt.

Bei diesen Beige Flags reagierst du nicht mit einem "Oh, wow ... wie beeindruckend" und dennoch bist du auf absurde Weise fasziniert davon. Diese Flags sind weder gefährlich, noch anderweitig problematisch. Sie weisen dich nur auf bestimmte Eigenschaften hin, die es gilt, für dich persönlich einzuordnen.

Magst du das an deinem Date oder kannst (langfristig) zumindest damit leben? Nicht selten machen solche Eigenarten jemanden nur noch interessanter. Auch wenn du schon dabei bist, eine Augenbraue hochzuziehen, wollen wir dich dazu ermutigen, dich trotzdem darauf einzulassen! Jede:r neigt - mal mehr, mal weniger - dazu, andere in eine Schublade zu stecken und die nie wieder zu öffnen, nachdem sie erstmal zu ist. Gib deinem Date eine ehrliche Chance, wenn du ihn oder sie magst, und jage nicht gleich dem nächsten Match hinterher, nur weil etwas nicht nach Plan läuft.