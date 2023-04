Berlin-Hotspots: Diese Insider-Tipps solltest du dir nicht entgehen lassen 

Karneval der Kulturen: Der Karneval der Kulturen findet seit 1996 jährlich im Berliner Bezirk Kreuzberg statt. Wenn du am Pfingstwochenende in Berlin bist, solltest du unbedingt mal bei dem viertägigen Straßenfest vorbeischauen. Es gibt dort nicht nur einen riesigen Straßenumzug am Pfingstmontag, bei dem die verschiedenen Kulturen vertreten sind, sondern auch unzählige Stände, bei denen du auch kulinarisch auf deine Kosten kommst!

