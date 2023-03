Die besten Komplimente für Männer: Diese Sätze ziehen garantiert bei IHM

Wir alle freuen uns über ein ehrliches und gut gemachtes Kompliment. Doch welche kommen eigentlich bei Männern gut an? Sag's ihm einfach mal: Diese Worte lassen Männerherzen hüpfen!

Komplimente machen: So geht's

Sie schmeicheln, bringen Freude und zaubern unserem Gegenüber bestenfalls ein Lächeln ins Gesicht – Komplimente können uns den Alltag im Nu versüßen. Das trifft sowohl auf Frauen als auch auf Männer zu, denn – seien wir mal ehrlich – wem gefällt es nicht, wenn anderen etwas Positives auffällt?

So unterschiedlich Komplimente gemeint sein können, so vielseitig sind sie auch. Sie können ein Ausdruck von Wertschätzung sein, genauso wie von Sympathie. Manchmal dienen sie allerdings auch zur Manipulation – eine weniger schöne Absicht.

Das Wichtigste beim Komplimente machen ist Ehrlichkeit. Nur so wirkt das Gesagte bzw. das Geschriebene authentisch und nur dann kann die Person, der du das Kompliment machst, es auch ernst nehmen. Einfach etwas Nettes sagen ohne es wirklich so zu meinen? Bitte nicht! Doch auf was sollten wir außerdem achten?

Tipp: Diese Komplimente kommen am besten bei Frauen an.

Die wichtigsten Dos und Don'ts

Sei ehrlich! Sei persönlich! Versuche, nicht immer nur oberflächliche Komplimente zu machen. Achte auf deine Wortwahl, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Niemand muss ständig Komplimente hören – das führt nur dazu, dass sie an Bedeutung verlieren. Finde eine gute Balance und hin und wieder ein liebes Wort.

Die besten Komplimente für Männer

Du kannst das Rad nicht neu erfinden und das sollst du auch gar nicht! Was wir damit meinen? Wenn dir seine neue Jacke gut gefällt, ihm der Haarschnitt besonders gut steht oder du sein Lächeln schön findest, dann ist das auf jeden Fall ein Kompliment wert, denn es muss gar nicht immer tiefgründig oder nur auf die Persönlichkeit bezogen sein. Die ehrliche Mischung macht's!

Wusstest du übrigens, dass Männer im Durchschnitt viel weniger Komplimente bekommen als Frauen? Höchste Zeit, das zu ändern! Egal ob Partner, bester Freund oder Bruder – schenke den Männern, die dir am Herzen liegen, hin und wieder ein Kompliment. Das kann sogar dein Arbeitskollege sein, sofern du beispielsweise seine Arbeit bewunderst oder ihr als Team gut funktioniert.



Du bist unsicher, wie ihr zueinander steht, und willst wissen, was dein Gegenüber fühlt? Das verrät die Körpersprache beim ersten Date. Nicht nur die Körpersprache, sogar der Lieblingsdrink kann dir etwas über die Persönlichkeit deines Dates verraten. Es hilft auch zu wissen, welche Love Language du und dein Date sprecht.

Noch ein wichtiger Hinweis: Bei jedem Kompliment kommt es natürlich auch auf die Art der Beziehung an, die ihr pflegt. Darauf solltest du achten, damit es nicht zu einer unangemessenen Situation kommt. So sollte sich ein Kompliment, das du deinem Freund machst, von dem unterscheiden, das du Männern machst, mit denen du ein weniger inniges Verhältnis hast. Wohingegen sich die Komplimente für Männer und Frauen eigentlich gar nicht unterscheiden. Du weißt nicht so richtig, was du sagen könntest? Wir haben die schönsten Komplimente für Männer gesammelt:

Komplimente zur Persönlichkeit

Ich bin beeindruckt, wie du das alles meisterst.

Bei dir kann ich ich selbst sein.

Ich liebe deinen Humor.

Mit dir habe ich immer Spaß, egal was wir machen oder wo wir sind.

Ich bin froh, dass es dich in meinem Leben gibt, ich weiß das sehr zu schätzen.

Wenn ich dich sehe, muss ich immer lächeln.

Du hast schon so viel erreicht, du kannst echt stolz auf dich sein.

Du bist wirklich talentiert in XY, weißt du das?

Du hast so eine tolle Persönlichkeit!

Ich fühle mich gut in deiner Nähe.

Du bist ein toller Geschichtenerzähler!

Ich mag dich für deine Art und Weise mit Dingen umzugehen.

Dein Optimismus ist ansteckend.

Bei dir fühle ich mich sicher und geborgen.

Ich bin stolz auf dich!

Ich finde es beeindruckend, wie du dich in XY auskennst.

Komplimente zum Aussehen