Niemand ist perfekt! Doch einige Menschen geben anderen absichtlich ein schlechtes Gefühl oder benehmen sich respektlos. Solltest du folgende Sätze schon mal gehört haben, ist es an der Zeit dein Verhalten zu ändern.

Daran erkennst du schlechte Menschen

Niemand von uns ist perfekt und das ist auch gut so. Schließlich machen uns unsere "Fehler" zu dem Menschen, der wir sind und aus Fehlern lässt sich bekanntlich lernen. Im Leben geht es nicht darum, immer alles richtig zu machen, sondern nach besten Wissen und Gewissen und mit Rücksichtnahme auf andere zu handeln. Gibt man anderen allerdings absichtlich ein schlechtes Gefühl und handelt stets nur zum eigenen Vorteil, sieht die ganze Sache schon wieder anders aus. Absichtlich bedeutet jedoch nicht, dass solche Verhaltensweisen oder Entscheidungen immer bewusst getroffen werden. Fehlende Umsicht könnte ebenfalls dazu, dass andere Personen verletzt oder enttäuscht werden. Weitere toxische Verhaltensweisen sind zum Beispiel mangelnde Empathie, Manipulation, Aggressionen sowie fehlende Moral.

Aber bist du deswegen gleich ein schlechter Mensch? Und wer entscheidet überhaupt über gut oder schlecht?

Mal einen schlechten Tag zu haben oder Etwas zu tun, dass andere nicht gut finden, macht niemanden gleich zu einem schlechten Menschen. Zudem gibt es verschiedene Interpretationen davon, was schlecht oder böse überhaupt zu bedeuten hat. Sollten sich die Menschen aus deinem Umfeld allerdings regelmäßig verunsichert, unwohl oder sogar verletzt in deiner Anwesenheit fühlen, wird es Zeit, etwas zu ändern. Gleiches gilt übrigens auch im Bezug auf Umwelt und Tiere! Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst und gründe deine Handlungen auf der Basis von Dankbarkeit und Wertschätzung.

Mache den Test: Bist du ein schlechter Mensch?

Wie du erkennen kannst, ob du ein schlechter Mensch bist? Falls du folgende Aussagen so oder so ähnlich schon mal in Bezug auf deine Person gehört haben solltest, hilft nur eine gehörige Portion Selbstarbeit. Reflektiere dein Verhalten, suche nach den Gründen, die dazu führen, dass du dich so verhältst und ändere es.

1. "Ich vertraue dir nicht"

Falls das schon mal jemand zu dir gesagt hat, vor allem, wenn es eine Person aus deinem engeren Umkreis ist, ist das kein gutes Zeichen. Gründe dafür könnten sein, dass du anderen nicht zuhörst, kein Verständnis entgegenbringst oder alles weitererzählst. Das ist keine gute Charaktereigenschaft und führt dazu, dass andere sich dir verschließen. Beim Vertrauen geht es nicht nur darum, Ängste, Sehnsüchte und Geheimnisse zu teilen, sondern auch eine echte zwischenmenschliche Bindung einzugehen. Vertrauen ist die Basis von allem.

2. "Du gibst mir das Gefühl, als wäre ich dir nicht wichtig"

Ja, du solltest dich an erster Stelle setzen – bis zu einem gewissen Punkt. Dabei geht es um Selbstliebe sowie darum, das eigene Glück zu finden und zu leben, aber bitte bloß nicht gleich egoistisch werden! Sich für andere zu interessieren und sich selbst nicht über alles andere zu stellen, ist wichtig für deine freundschaftlichen, familiären und romantischen Beziehungen. Sogar bei der Arbeit ist niemandem damit geholfen, ständig die Ellenbogen auszufahren. Es gibt einen guten Mittelweg, wie du dir und anderen gerecht werden kannst und du solltest aufhören, immer nur an dich selbst zu denken.

3. "Du bist nie da, wenn ich dich brauche"

Sich gegenseitig zu unterstützen und füreinander bei den kleinen und großen Herausforderungen im Leben da zu sein, ist essenziell für ein gutes Verhältnis zueinander. Schließlich erwartest du das auch von anderen. Mache dir bewusst, dass das Leben aus Nehmen und Geben besteht und sei für andere da.

4. "Du bist missgünstig"

Du wirst von Neid und Eifersucht beherrscht und gönnst anderen nichts? Frage dich, warum das so ist. Wir wissen, dass es nicht immer leicht ist – insbesondere, wenn es bei einem selbst gerade nicht so gut läuft. Aber dein persönliches Glück, darf nicht vom Glück anderer abhängig sein. Wenn du lernst, dich für andere zu freuen, kann das auch auf dich abfärben und gibt dir ein gutes Gefühl. Wieso sollten es andere nicht verdienen, das zu haben, was du dir für dich selbst auch wünschst?

5. "Ich fühle mich von dir nicht wertgeschätzt"

Du nimmst alles und jeden als selbstverständlich wahr und weißt nichts in deinem Leben zu schätzen? Von Menschen umgeben zu sein, die es gut mit dir meinen oder zum Beispiel einen tollen Job zu haben ist schön, aber eben nicht selbstverständlich. Sei dankbar für die positiven Dinge und Menschen in deinem Leben und zeige ihnen deine Wertschätzung. Das ist das Mindeste, was du tun kannst.

6. "Du lügst mich ständig an"

Das allein macht dich vielleicht nicht unbedingt zu einem schlechten Menschen im Allgemeinen, ist aber ein sehr unfaires Verhalten und eine schlechte Charaktereigenschaft. Niemand wird gerne angelogen und wenn dein Gegenüber merkt, dass du unehrlich bist, führt dass nicht nur zu fehlendem Vertrauen, sondern ebenso großer Enttäuschung.

7. "Du bist narzisstisch"

Nur weil jemand diese Behauptung von sich gibt, heißt es nicht, dass es stimmt. Narzissmus ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das von Experten, Psychologen oder Therapeuten bestimmt werden sollte. Aber wenn dir jemand vorwirft, ein Narzisst oder eine Narzisstin zu sein oder narzisstische Züge zu haben, dann kannst du davon ausgehen, dass du diese Person verletzt hast. Oder er oder sie merkt, dass du andere Menschen schlecht behandelst.

