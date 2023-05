Blind Booking: Deshalb ist der günstige Reise-Trend perfekt für den Sommer

Das Wichtigste in Kürze Blind Booking funktioniert für Flüge, Unterkünfte oder Pauschalreisen.

Eine hohe Flexibilität und Spontanität ist Voraussetzung.

Die Vorteile sind günstige Preise, Zeitersparnis und die Erkundung neuer Orte.

Blind Booking ist nicht nur etwas für Abenteurer:innen! Wir erklären, was sich hinter dem angesagten Reisetrend verbirgt und wie dein nächster Trip zu einem vollen Erfolg wird!

Das ist der Reisetrend Blind Booking

Du möchtest mal wieder verreisen, doch das Geld ist knapp oder du weißt nicht genau, wo es hingehen soll? Dann könnte der Traveltrend Blind Booking genau das Richtige für dich sein! Ähnlich wie bei einem Blinddate weißt du vorher nicht, was genau dich erwartet. Hierbei ist also viel Spontanität und Flexibilität gefragt. Wie spannend: Dein nächstes Abenteuer ist nur ein paar Klicks entfernt und mit ein paar Tipps und Tricks wird deine Reise ein voller Erfolg!

Blind Booking ist vor allem in den USA weit verbreitet und gar nicht mal so neu. Warum du davon trotzdem noch nichts gehört hast? Das kann zum einen daran liegen, dass wir es gewohnt sind, unseren Urlaub von vorne bis hinten durchzuplanen - und das mitunter mehrere Monate im Voraus. Beim Blind Booking lässt du alles, oder zumindest einen Teil, auf dich zukommen. Zum anderen ist der Trend durch die Coronapandemie verstärkt in den Hintergrund gerückt. Jetzt bieten immer mehr Fluglinien und Hotels diese Art zu reisen wieder an. Perfekt, denn die Schnäppchen-Garantie ist so gut wie sicher!

Doch worum genau geht es dabei nun? Beim Blind Booking buchst du Flüge, Unterkünfte oder sogar komplette Reisen ohne vorher zu wissen, wo es hingeht. Die exakten Infos zu deiner Reise bleiben bis zum Abschluss der Buchung oder sogar ein bis zwei Wochen im Voraus geheim. Abenteuerlust geweckt? Dann kann es losgehen.

Blind Booking von Flügen

Das blinde Buchen von Flügen zählt zu den Einsteigervarianten und ist besonders gut geeignet für alle, die sich erstmal vorsichtig an das Konzept herantasten und noch genug freien Entscheidungsspielraum haben möchten. Angebote dazu gibt es entweder direkt über die Website der Airline oder bei Drittanbietern. Aber so günstig der Flug auch erscheinen mag, es ist trotzdem immer wichtig, die Zusatzkosten im Blick zu behalten. Sitzplatzreservierungen, Gepäck und ähnliches können ziemlich ins Geld gehen, daher ist es wichtig, vor Abschluss der Buchung zu wissen, was im Preis enthalten ist. Zudem lassen sich bei vielen Webseiten auch Destinationen ausschließen oder Präferenzen wie "Strand und Meer" auswählen. Das kostet ebenfalls extra.

Ein kleiner Profi-Tipp: Bestimmte Flughäfen fliegen einige Ziele nur an bestimmten Tagen bzw. zu bestimmten Uhrzeiten an. Mit ein wenig Recherche kannst du also vorher herausfinden, wo es hingehen könnte. Ähnlich funktioniert es mit anderen Transportmitteln wie Bus und Zug. Die Mühe lohnt sich!

Blind Booking von Hotels und Ferienappartements

Gleiches gilt für Appartements und Hotels: Selbst, wenn du den genauen Standort nicht kennst oder dir das Hotel nicht aussuchen kannst, hole dir zumindest die Informationen ein, die dir zur Verfügung stehen. Es bringt nichts, ein Zimmer zu einem super Preis zu ergattern, wenn die Flüge oder der Transfer dorthin eigentlich zu teuer sind. Wenn alles passt, hast du jedoch die Möglichkeit, bis zu 60 Prozent zu sparen. Je nach Buchungsplattform können folgende Angaben gemacht werden:

Start

Personenanzahl

Entfernung Flughafen - Hotel

Reiseart

Ähnlich wie bei den Flügen lassen sich auch hier Präferenzen vermerken, die teilweise kostenpflichtig sind.

Blind Booking von Reisen

Bei einigen Anbietern lassen sich sogar ganze Reisen blind buchen. Klingt verrückt? Das ist es vielleicht auch. Damit ist der Nervenkitzel allerdings garantiert und du hast die Möglichkeit, aus deiner eigenen Komfortzone herauszukommen.

Blind Booking von Kreuzfahrten

Auch bei Kreuzfahrten klappt der Reisetrend ganz easy. Du kannst zwar deinen Startpunkt angeben und die Dauer deiner Reise, die Route erfährst du in der Regel jedoch erst vor Ort. Es gibt auch Angebote, bei denen du mehr Informationen erhältst, allerdings werden die ebenfalls erst wenige Wochen vor der Reise bekannt gegeben. Zumindest reicht die Zeit dann noch aus, um die richtige Kleidung einzupacken und sich mental auf die Reise vorzubereiten.

Blind Booking: Fazit

Probieren geht über Studieren! Deshalb raten wir allen, die darüber nachdenken, das Ganze einfach mal auszuprobieren. Blind Booking bedeutet, Abenteuer zu erleben, Neues zu entdecken auch sich selbst vielleicht mal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Es gibt viele Vorteile, die Kontrolle abzugeben und sich auf etwas einzulassen, dass man so vorher noch nie gemacht hat. Durch die Gegend schlendern, kulinarische Spezialitäten kosten, eine neue Kultur entdecken und lernen, dass sowieso immer alles anders kommt, als man denkt.

Wer allerdings nicht zu den Spontanurlauber:innen und Weltenbummler:innen zählt, sollte sich das Ganze vielleicht doch nochmal überlegen. So viele Vorteile es beim Blind Booking auch gibt - wenn du genau weißt, wo es hingehen soll und lediglich versuchst, Geld zu sparen, bist du besser beraten, auf herkömmlichem Wege zu buchen.

Vorteile

die Qual der Wahl entfällt

hohe Zeitersparnis möglich

hohe Preisersparnis möglich

Erkundung neuer Ziele und Orte

Nachteile