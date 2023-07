Das Wichtigste in Kürze "Fall in Love with Your Stars - Deine Reise in die Welt der Astrologie" von Luisa Carla Hartmann

"Das große Buch der chinesischen Astrologie" von An Kuei Chi

"Neustart mit Astrologie - Astrocoaching für die Persönlichkeit" von Kirsten Hanser

"Liv Strömquists Astrologie"

"Astro-Guide für das 21. Jahrhundert - Mit den Astro Poets verstehen, wie die Sternzeichen ticken" von Dorothea Laskys und Alex Dimitrov

Astrologie kann so viel mehr, als nur ein Horoskop in einer Zeitschrift zu sein, die man im Wartezimmer beim Arzt liest. Was genau? Zum Beispiel eine Hilfestellung im Alltag, eine Möglichkeit, seine Persönlichkeit besser kennenzulernen oder auch sein Gegenüber schneller zu verstehen. Zum Glück gibt es im Dschungel der Astrologie praktische Ratgeber für Astro-Beginner und Horoskop-Profis, die sich mit westlicher und chinesischer Astrologie beschäftigen. Hier kommen unsere Top 5 Must-reads.

"Fall in Love with Your Stars - Deine Reise in die Welt der Astrologie" von Luisa Carla Hartmann

Darum geht es: Als Diplom-Psychologin hat Luisa Carla Hartmann zunächst ihre Zweifel, als sie zum ersten Mal eine Horoskopanalyse in den Händen hält. Doch je mehr sie sich damit beschäftigt, erkennt sie, was hinter der uralten Erfahrungswissenschaft Astrologie steckt. Denn die Astrologie gibt liebevolle Schubser, wie man das eigene Leben positiver gestalten kann. Sei es Mitgefühl mit uns selbst und anderen zu haben, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, Entwicklungschancen zu entdecken oder Ängste zu überwinden.

Erscheint am 27.07.2023

"Das große Buch der chinesischen Astrologie" von An Kuei Chi

Darum geht es: Chinesische Sternzeichen unterscheiden sich von denen der westlichen Astrologie. Starastrologin Chi An Kuei hilft in diesem Werk dabei, den Einstieg in die besondere Welt der chinesischen Astrologie zu wagen. Mit Charme und Witz erklärt sie die 12 wichtigsten Tierkreiszeichen und deren Charaktereigenschaften, berufliche Eignungen, Aspekte in der Erziehung, Beziehungsfragen und die Auswirkung der Aszendenten.

Bereits im Handel

"Das große Buch der chinesischen Astrologie" von Chi An Kuei wurde schon in den 90ern veröffentlicht und gilt als absoluter Klassiker. © Penguin Random House Verlagsgruppe

"Neustart mit Astrologie - Astrocoaching für die Persönlichkeit" von Kirsten Hanser

Darum geht es: Kirsten Hanser zeigt den Zusammenhang von Sternen, Astrologie und Persönlichkeit auf. Aus jahrelanger Praxiserfahrung hat sie ihr persönliches Astro-Coaching erstellt, in dem sie verrät, wie wir durch unsere Horoskope unser Potenzial entdecken und ausleben können. Dabei im Mittelpunkt: die eigene Persönlichkeit, familiäre Wurzeln, das soziale Umfeld und Zukunftsziele. Neben der Theorie gibt es auch praktische Übungen, die dabei helfen sollen, die Persönlichkeit zu entfalten und zu entdecken.

Bereits im Handel

"Liv Strömquists Astrologie" von Liv Strömquist

Darum geht es: Wer das perfekte Astro-Buch sucht, um einen lustigen, einfachen und popkulturellen Einstieg in die Welt der Astrologie zu bekommen, hat jetzt das richtige gefunden. Und wer einen Astrologie-Ratgeber in Comicform will. Liv Strömquist analysiert darin Menschen, deren Handlungen und Leben sich durch ihre Sternzeichen erklären lassen. Wie zum Beispiel Melania Trump, die ein typischer Stier ist. Oder Boris Johnson als Zwilling, der zu den flatterhaften Tierkreiszeichen zählt.

Bereits im Handel

"Astro-Guide für das 21. Jahrhundert - Mit den Astro Poets verstehen, wie die Sternzeichen ticken" von Dorothea Laskys und Alex Dimitrov

Darum geht es: Bei dieser Einführung in die Astrologie haben sich die Astro-Poets Dorothea Laskys und Alex Dimitrov die Tierkreiszeichen geschnappt und analysiert. Im Buch gehen sie Fragen nach, wieso das eine Sternzeichen vielleicht gar nicht mehr aufhört zu reden und beim anderen eine Woche Wartezeit auf die nächste SMS vergeht. Die beiden stützen sich auf alte Astro-Traditionen und bringen sie ins Hier und Jetzt - mit alltagsnahen Beispielen und den wichtigsten Infos zu den Sternzeichen.

Bereits im Handel